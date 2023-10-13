Более 500 компаний стали участниками проекта АСИ «Открыто для всех»

Более 500 компаний стали участниками проекта АСИ «Открыто для всех»
Фото: Freepik
Проект реализуется в рамках Национальной социальной инициативы АСИ

Число участников проекта "Открыто для всех" превысило 500. Все они подписали Национальный инклюзивный договор, в котором зафиксировали свои намерения по развитию сервисов и созданию условий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Сегодня любая сфера требует развития и внедрения инклюзивных практик, и мы видим, что все больше организаций стремятся улучшить жизнь людей с инвалидностью, создают условия для их развития, трудоустройства и проведения досуга, помогают адаптировать товары, услуги и сервисы", – сказала руководитель проекта "Открыто для всех" в АСИ Мария Воронова.

В октябре Национальный инклюзивный договор подписали пять московских компаний: ИT-компания ООО "Ю-СИ.ТЕКНОЛОДЖИ", "Фонбет", ООО "ТЕНЧАТ" (социальная сеть для бизнеса TenChat), АНО по реализации социально значимых программ "Внутри" и МОРООИ "Детский реабилитационный центр".

Например, компания "Внутри" займется популяризацией парашютного спорта среди людей с инвалидностью. В течение года планируется провести не менее шести инклюзивных мероприятий, включая чемпионат и первенство России по аэротрубным дисциплинам в инклюзивных командах (четверках) по парашютной групповой акробатике (два спортсмена с инвалидностью и два спортсмена без ограничений по здоровью). Также в планах компании – участие в инклюзивном международном чемпионате мира в Чили.

Общественная организация "Детский реабилитационный центр" откроет на территории села Ярополец Московской области реабилитационный центр для детей с ДЦП. Одним из основных направлений реабилитации станут занятия по иппотерапии.

Также среди новых участников проекта "Открыто для всех" – управляющая компания туристско-рекреационными кластерами из Свердловской области. При развитии инфраструктурных проектов и туристических маршрутов специалисты компании стараются учитывать потребности людей с инвалидностью. В числе планов УК – сделать доступной среду на велопешеходной 100-километровой тропе "Сысертская сотня", набережной Сысерти и пляжной зоне. Есть намерения по созданию транспортной и гостевой инфраструктуры инклюзивного туризма, по развитию сети лечебно-оздоровительных учреждений, медтуризма, а также системы информационного обеспечения.

Организация "Деловая Россия Урал" обучит сотрудников взаимодействию с людьми с ОВЗ, адаптирует офисное пространство, а также проведет ряд мероприятий для развития инклюзии и для людей с инвалидностью.

К инклюзивному проекту АСИ в октябре также подключились АНО "БАРС" из Бурятии, Центр независимой жизни "Финист" из Новосибирска, ООО "Интегра" из Самары, Центр инновационных технологий развития личности "Ирина" из Хабаровского края.

"Открыто для всех" – это программа вовлечения негосударственного сектора, бизнеса в создание доступной среды, продуктов, сервисов, услуг для людей с инвалидностью, которая реализуется в рамках Национальной социальной инициативы АСИ.

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