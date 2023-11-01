Россияне выбрали лауреатов премии "Марка №1"

Россияне выбрали лауреатов премии "Марка №1"
Потребители голосовали за лучшие торговые сети, продовольственные товары, лекарства и т.д.

Лауреаты ежегодной Национальной премии доверия покупателей "Марка №1 в России" – 2023 объявлены. В список победителей вошли компании, товары и услуги, одобренные большинством пользователей. 

Голосование было открыто с сентября по октябрь 2023 года. В анкетах можно было выразить свое отношение к различным брендам, компаниям, продукции и даже медийным персонам.

В результате победителями номинации "Услуги и сервис" стали Банк ВТБ (ПАО), фирменный поезд "Красная стрела", АВТОРАДИО, сеть химчисток "Диана", лотерея "Русское лото", сеть кофеен "Шоколадница", медицинская компания ИНВИТРО, сети магазинов "Пятерочка", "Магнит косметик", FIX PRICE, "Четыре лапы" и др.

В категории "Продовольственные товары" наибольшее одобрение россиян получила мясная продукция производителя "Мясницкий ряд", пельмени "Sибирская коллекция", кофе POETTI, молоко и сливки "Вкуснотеево", печенье "Юбилейное", майонез "Слобода" и др.

Среди медицинских товаров потребители особо выделили препараты "Флебодиа 600", "Ноопепт", "Канефрон Н", "Кальций – Д3 Никомед" и др.

Лучшими непродовольственными товарами названа продукция мебельных фабрик "Мария", "Лазурит", MOON, матрасы "Аскона", плитка KERAMA MARAZZI, инструменты бренда "Зубр", туалетная бумага PAPIA и пр.

В категории "молодежный блогер" победу одержал ВЛАД А4. Любимым детским мультипликационным героем ожидаемо стал Чебурашка.

Официальная церемония награждения победителей состоится 15 декабря 2023 года в Государственном Кремлевском Дворце, где состоится большой концерт, а также розыгрыш призов от лауреатов премии.

Источник: Марка №1 ✓ Надежный источник
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