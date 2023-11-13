Природные ландшафты в коллекции рельефной плитки TORNARES от TAU cerámica

Коллекция располагает изделиями разного формата с определенной гаммой оттенков

Многие производители облицовочных покрытий обращаются к эстетике окружающей среды, черпая вдохновение в самых разных природных явлениях и стихиях. Одна из ведущих компаний в своей отрасли, TAU cerámica, выпустила серию плитки, чья структурированная поверхность напоминает горную гряду или скалистые образования, морские волны или лавандовые поля.



Новинка известного испанского бренда была создана при непосредственном участии студии дизайна из Валенсии, в портфолио которой множество ярких проектов частного и общественного характера. Команда специалистов из ERRE неоднократно включала в свои работы модели TAU как продукт исключительного качества, с великолепным визуальным рядом. Недавно они объединились, чтобы предложить своим клиентам керамику, переосмысленную с учетом актуальных концепций и потребительского спроса.

Коллекция TORNARES, в названии которой сокрыт смысл, основанный на возвращении к истокам, располагает изделиями разного формата с определенной гаммой оттенков. Восемь новинок призваны наделить интерьер красивым объемом и привести в него свежие декоративные приемы, меняющие представление о потенциале облицовки. При этом в ходе производства были сохранены полезные свойства керамических покрытий, известных своей прочностью, надежностью, долговечностью и экологичностью. Также большое внимание успешный тандем уделил практичности своей продукции, призванной облегчить и упростить ежедневный уход. Итак, какие же модели вошли в линейку от TAU и ERRE?

Начать обзор стоит с серий, имеющих одинаковый формат и совокупность оттенков, но вдохновленных разными природными явлениями. Если рельеф Gobi напоминает извилистые образования из песка, то Olite создана по подобию лавандового поля, разделенного на широкие параллельные друг другу участки. Оба варианта отличаются безупречно выстроенной игрой света и тени, с возможностью перекрестных комбинаций.

Разные по параметрам и цветовой гамме Rodas и Duero, тем не менее, обобщены посредством морской стихии. Они подобны набегающим на берег волнам, которые дарят покой и умиротворение. Подобным эффектом в интерьере обладают и эти две модели, совершенные в своем стремлении рождать потрясающие по контрасту композиции.





Gredos и Ordesa продолжают ряд геометрических конфигураций, направленных на уникальные результаты. Горная гряда, послужившая источником вдохновения, застыла в керамике, которая в свою очередь визуально подвижна и адаптирована к многочисленных вариантам раскладки. Совместно серии образуют гармонию форм, подкрепленную эстетикой окружающей среды. Вертикальные детали, устремленные вверх, зрительно вытягивают поверхности, утверждаясь в силе природы.

Модели Hiru, выбивающиеся из общего ряда за счет идеально гладкой текстуры, представляют собой отличную базовую подводку для рельефных аналогов, но при этом могут использоваться как самостоятельный материал для керамических модуляций. Изменяя направления укладки, предлагается создавать качественные и визуально притягательные вариации в рамках настенной и напольной отделки.

Завершает обзор новинки от TAU и ERRE плитка Zumaia, подкупающая своим вневременным дизайном, способным привнести в любое пространство энергию природной стихии. Перенесенные из нее на поверхность керамики рельефы ритмичны в своей последовательности, направленной на получение потрясающего результата.

Все представленные модели при умелом и творческом подходе становятся эффективными инструментами в создании функциональной и визуально притягательной обстановки, источающей благополучие и элегантность.

Источник: https://www.keramogranit.ru/