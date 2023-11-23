Путешествие сквозь века: театр Марии Киселевой представит «Сказ о русских берегах»

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Со 2 по 8 января 2024 года в спортивном комплексе
"Динамо" на Водном стадионе в Москве пройдет премьера музыкального спектакля на
воде трехкратной олимпийской чемпионки Марии Киселевой "Сказ о русских берегах".
В основе спектакля – путешествие во времени и пространстве: из глубины веков в современность. Зрители побывают в разных городах и эпохах, познакомятся с важными этапами становления нашей страны.
В главных ролях выступят именитые спортсмены: 3-кратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко, 2-кратная олимпийская чемпионка Влада Чигирева, 2-кратная чемпионка мира Майя Дорошко, 5-кратная чемпионка мира среди юниоров Анна Удовик.
Действие будет разворачивается в трех пространствах – на сцене, на воде и в воздухе. Над проектом работают сценаристы, композиторы, художники, режиссеры, хореографы и тренеры, профессиональные спортсмены по синхронному плаванию, прыжкам в воду, флайборду, а также цирковые и хореографические коллективы, молодые актеры и музыканты.
Спектакль "Сказ о русских берегах" рассчитан на семейную аудиторию. В нем отражено путешествие во времени и пространстве – детская мечта, которую легко осуществить, знакомясь с историей своей страны: городами и эпохами, важными этапами становления. Главные герои, а вместе с ними и зрители, пройдут этот увлекательный путь вместе.
Спектакль "Сказ о русских берегах" поддержан Президентским Фондом Культурных инициатив. В 2024 году он будет показан в пяти городах: Москве, Екатеринбурге, Иркутске, Красноярске, Казани.
Важная миссия проекта – привлечение жителей к занятиям спортом и здоровому образу жизни. Для многих юных зрителей это станет отличным стимулом к достижению новых высот и воплощению самых смелых идей.
Место проведения: Дворец спорта "Динамо" на Водном
стадионе,
Ленинградское ш., 39, стр. 5, Москва
Даты: 2-8 января
Начало сеансов: 11:00, 14:00, 17:00
Категория 6+
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