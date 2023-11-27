Подведены итоги I этапа бизнес-премии "Компания / Персона года"

Заявки на участие будут приниматься вплоть до 1 февраля 2024 года

Оргкомитет ежегодной бизнес-премии "Компания / Персона года" подвел итоги I этапа премии. Экспертное жюри выбрало первых финалистов.

Следующим этапом премии будет отбор и награждение проектов компаний, которые приносят пользу обществу и обеспечивают рост бизнеса. В целях расширения географии присутствия заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 1 февраля 2024 года.

Участие в премии "Компания / Персона года" может предоставить новым участникам рынка, показывающим потенциал лидерства, целый ряд возможностей:

Публичное признание. Победа или даже участие в качестве финалиста в такой престижной премии может привлечь внимание общественности, инвесторов, потенциальных партнеров и клиентов, что способствует укреплению бренда и репутации.

Экспертное признание. Положительная оценка экспертов и жюри может подтвердить уровень качества и инновационность представленных проектов.

Сетевые связи и партнерства. Участие в премии может стать поводом для установления новых полезных связей с другими участниками рынка, инвесторами, потенциальными партнерами или клиентами, что способствует развитию бизнеса.

Повышение мотивации сотрудников. Успех в премии может быть отмечен и внутри компании, что будет способствовать повышению мотивации сотрудников и укреплению командного духа.

Елена Лапик, генеральный директор премии:

"Компания Года и Персона Года – первые российские бизнес-премии, учрежденные еще в 90-х годах, во время становления новой России. За 25 лет своего существования они сами превратились в бренд, который известен всему бизнес-сообществу. И не только продолжают оставаться на рынке, но из традиционных премий трансформировались индекс узнаваемости и признания компаний и руководителей отдельных направлений бизнеса.

Среди наших лауреатов Андрей Костин, Андрей Рюмин, Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Владимир Потанин, Газпром, АвтоВАЗ, ВТБ, Сбербанк, Аэрофлот, Ростелеком и многие другие.

Традиции определения лучших в России компаний и бизнес-персон продолжается".

Компания года. Промышленно-инфраструктурное строительство. Победитель – ведущее строительное подразделение холдинга "Мосинжпроект".

Константин Маслаков, руководитель ведущего строительного подразделения холдинга "Мосинжпроект".

– Сотрудники холдинга "Мосинжпроект" задействованы в ключевых градостроительных программах Москвы. Какой из проектов последних лет является для вас наиболее знаковым?

– Наша команда принимает активное участие в реализации ключевых градостроительных программ Москвы. За 10 лет реализованы многочисленные социально значимые объекты города: новые линии и станции метро, автомобильные магистрали, электродепо, объекты гражданского строительства. Многие из них стали символами современной Москвы – парк "Зарядье" с концертным залом, модернизированный стадион "Лужники", Центр художественной гимнастики Ирины Винер и другие.

Одним из самых важных и значимых проектов 2023 года, в котором наша команда принимала непосредственное участие, является строительство и запуск Большой кольцевой линии метро, торжественное открытие которого состоялось в марте с участием Президента России Владимира Владимировича Путина. 70 километров тоннелей и 31 станция метро – это самое протяженное подземное кольцо в мире, аналогов которому просто не существует. При этом сложнейший мегапроект реализован в рекордно короткие сроки – всего за 10 лет. Большое кольцо – символ технологического прорыва в области метростроения, который консолидировал лучшие передовые практики и технические решения, позволившие обеспечить масштабное строительство в сжатые сроки. Это настоящий подвиг – более 20 тысяч специалистов трудились с огромной самоотдачей. И для нас большая честь и лучшая награда, что главный проект московского метростроения пользуется такой популярностью среди жителей и гостей столицы.

– Какие проекты сейчас в работе?

– В настоящее время наш главный проект – строительство Национального космического центра, флагманского проекта отечественной космической отрасли. Кроме того, планируем принять участие в строительстве новых линий метро – ведь оно, как и прежде, задает ритм нашего города.

"За 30 лет работы международного бренда XFIT открыто более 100 фитнес-клубов во многих российских городах и за рубежом, – делится Светлана Базарова, директор по маркетингу и рекламе XFIT. – Расширение присутствия – часть стратегии, основанной на нашей миссии создавать общество здоровых и красивых людей как на физическом, так и психологическом и ментальном уровнях. Выдерживать конкуренцию непросто, но мы постоянно совершенствуем фитнес-продукт и обновляем его в соответствии с последними разработками мирового уровня. Занимаемся развитием тренерского состава, для чего ежегодно проводим аттестации и практически нон-стопом обучения, совершенствуем франчайзинговые пакеты и работаем с нашими партнерами с теснейшей связке, а также следуем актуальным тенденциям, делая ставку на цифровые продукты и их востребованность аудиторией. Мы остро ощущаем запросы времени и понимаем, что сегодня клиентов не надо удивлять чем-то сверхъестественным, им важно внимание со стороны бренда – качественный сервис, тренерская экспертиза, современный фитнес-продукт и многофункциональное фитнес-пространства, где всё создано для эффективных занятий и комфортного пребывания. Этот посыл и стал импульсом для запуска программы ребрендинга, после которого клубы XFIT стали более яркими, а их атмосфера – располагающей к регулярным тренировкам и самосовершенствованию".

ПЕРСОНЫ ГОДА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КИРИЛЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ ЛИПА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ" СТРОИТЕЛЬСТВО АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ МОЛЧАНОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР "ГРУППА ЛСР" АПК ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ХВОРОСТИНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО ФИРМЫ "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И. ТКАЧЁВА IT В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ КУЛИК

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО "БАНК ВТБ" МЕДИА-МЕНЕДЖЕР АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ЦЫПЕР

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