Подведены итоги I этапа бизнес-премии "Компания / Персона года"

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Оргкомитет ежегодной бизнес-премии "Компания / Персона года" подвел итоги I этапа премии. Экспертное жюри выбрало первых финалистов.
Следующим этапом премии будет отбор и награждение проектов компаний, которые приносят пользу обществу и обеспечивают рост бизнеса. В целях расширения географии присутствия заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 1 февраля 2024 года.
Участие в премии "Компания / Персона года" может предоставить новым участникам рынка, показывающим потенциал лидерства, целый ряд возможностей:
Елена Лапик, генеральный директор премии:
"Компания Года и Персона Года – первые российские бизнес-премии, учрежденные еще в 90-х годах, во время становления новой России. За 25 лет своего существования они сами превратились в бренд, который известен всему бизнес-сообществу. И не только продолжают оставаться на рынке, но из традиционных премий трансформировались индекс узнаваемости и признания компаний и руководителей отдельных направлений бизнеса.
Среди наших лауреатов Андрей Костин, Андрей Рюмин, Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Владимир Потанин, Газпром, АвтоВАЗ, ВТБ, Сбербанк, Аэрофлот, Ростелеком и многие другие.
Традиции определения лучших в России компаний и бизнес-персон продолжается".
Компания года. Промышленно-инфраструктурное строительство. Победитель – ведущее строительное подразделение холдинга "Мосинжпроект".
Константин Маслаков, руководитель ведущего строительного подразделения холдинга "Мосинжпроект".
– Сотрудники холдинга "Мосинжпроект" задействованы в ключевых градостроительных программах Москвы. Какой из проектов последних лет является для вас наиболее знаковым?
– Наша команда принимает активное участие в реализации ключевых градостроительных программ Москвы. За 10 лет реализованы многочисленные социально значимые объекты города: новые линии и станции метро, автомобильные магистрали, электродепо, объекты гражданского строительства. Многие из них стали символами современной Москвы – парк "Зарядье" с концертным залом, модернизированный стадион "Лужники", Центр художественной гимнастики Ирины Винер и другие.
Одним из самых важных и значимых проектов 2023 года, в котором наша команда принимала непосредственное участие, является строительство и запуск Большой кольцевой линии метро, торжественное открытие которого состоялось в марте с участием Президента России Владимира Владимировича Путина. 70 километров тоннелей и 31 станция метро – это самое протяженное подземное кольцо в мире, аналогов которому просто не существует. При этом сложнейший мегапроект реализован в рекордно короткие сроки – всего за 10 лет. Большое кольцо – символ технологического прорыва в области метростроения, который консолидировал лучшие передовые практики и технические решения, позволившие обеспечить масштабное строительство в сжатые сроки. Это настоящий подвиг – более 20 тысяч специалистов трудились с огромной самоотдачей. И для нас большая честь и лучшая награда, что главный проект московского метростроения пользуется такой популярностью среди жителей и гостей столицы.
– Какие проекты сейчас в работе?
– В настоящее время наш главный проект – строительство Национального космического центра, флагманского проекта отечественной космической отрасли. Кроме того, планируем принять участие в строительстве новых линий метро – ведь оно, как и прежде, задает ритм нашего города.
"За 30 лет работы международного бренда XFIT открыто более 100 фитнес-клубов во многих российских городах и за рубежом, – делится Светлана Базарова, директор по маркетингу и рекламе XFIT. – Расширение присутствия – часть стратегии, основанной на нашей миссии создавать общество здоровых и красивых людей как на физическом, так и психологическом и ментальном уровнях. Выдерживать конкуренцию непросто, но мы постоянно совершенствуем фитнес-продукт и обновляем его в соответствии с последними разработками мирового уровня. Занимаемся развитием тренерского состава, для чего ежегодно проводим аттестации и практически нон-стопом обучения, совершенствуем франчайзинговые пакеты и работаем с нашими партнерами с теснейшей связке, а также следуем актуальным тенденциям, делая ставку на цифровые продукты и их востребованность аудиторией. Мы остро ощущаем запросы времени и понимаем, что сегодня клиентов не надо удивлять чем-то сверхъестественным, им важно внимание со стороны бренда – качественный сервис, тренерская экспертиза, современный фитнес-продукт и многофункциональное фитнес-пространства, где всё создано для эффективных занятий и комфортного пребывания. Этот посыл и стал импульсом для запуска программы ребрендинга, после которого клубы XFIT стали более яркими, а их атмосфера – располагающей к регулярным тренировкам и самосовершенствованию".
ПЕРСОНЫ ГОДА
|ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
|КИРИЛЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ ЛИПА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"
|СТРОИТЕЛЬСТВО
|АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ МОЛЧАНОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР "ГРУППА ЛСР"
|АПК
|ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ХВОРОСТИНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО ФИРМЫ "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И. ТКАЧЁВА
|IT В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ
|ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ КУЛИК
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО "БАНК ВТБ"
|МЕДИА-МЕНЕДЖЕР
|АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ЦЫПЕР
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПО МЕДИА RAMBLER&CO
|МЕТАЛЛУРГИЯ
|МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
|МАШИНОСТРОЕНИЕ
|ГРУППА "КАМАЗ"
|ТЭК
|ЯМАЛ СПГ
|ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
|РОСЭНЕРГОАТОМ
|ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
|БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ
|ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
|ГК ЭФКО
|АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
|ГРУППА РОСАГРОЛИЗИНГ
|ТРАНСПОРТ
|S7 AIRLINES
|ПРОМЫШЛЕННО-ИНФРАСТРУКТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
|МИПСТРОЙ1
|СТРОИТЕЛЬСТВО
|ГК ФСК
|ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ
|ТЕЛЕ2
|ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
|SOFTLINE
|РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
|ТД ПЕРЕКРЕСТОК
|УСЛУГИ И СЕРВИС (РЕБРЕНДИНГ)
БРЕНД ФИТНЕС-КЛУБОВ XFIT
|СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
|САО "ВСК"
|БАНК
|ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
|ИНТЕРНЕТ-БАНК ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
|БИЗНЕС ПЛАТФОРМА ВТБ
|РАБОТОДАТЕЛЬ
|ГАЗПРОМ
|БАНК ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
|АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
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