Владимир Кузьмин выступит с новогодней программой

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Владимир Кузьмин – один из самых ярких и талантливых представителей эпохи рока в России. Он всегда был верен своим принципам и не изменял своему уникальному стилю, благодаря чему гастроли музыканта проходят при полном аншлаге, а песни искренне и тепло принимаются не только многомилионной армией поклонников артиста, но и слушателями всех возрастов.
Кузьмин написал более четырехсот композиций, и многие из них стали настоящими хитами ("Когда
меня ты позовешь", "Сказка в моей жизни", "Я не забуду тебя
никогда" и другие). Его
творчество – это целая Вселенная, пропитанная откровенностью и романтикой 90-х.
На концерте в Известия Hall зрителей ждет незабываемая предновогодняя атмосфера, любимые песни и, конечно же, музыкальные сюрпризы.
Когда: 17 декабря 2023 г.
Где: Известия Hall
Для лиц старше 12 лет
Актер пришел в шок от поведения коллеги
Метеоролог рассказал, что случилось в середине 19 века в Крыму