Владимир Кузьмин выступит с новогодней программой

Концерт пройдет в Известия Hall 17 декабря

Владимир Кузьмин – один из самых ярких и талантливых представителей эпохи рока в России. Он всегда был верен своим принципам и не изменял своему уникальному стилю, благодаря чему гастроли музыканта проходят при полном аншлаге, а песни искренне и тепло принимаются не только многомилионной армией поклонников артиста, но и слушателями всех возрастов.

Кузьмин написал более четырехсот композиций, и многие из них стали настоящими хитами ("Когда меня ты позовешь", "Сказка в моей жизни", "Я не забуду тебя никогда" и другие). Его творчество – это целая Вселенная, пропитанная откровенностью и романтикой 90-х.



На концерте в Известия Hall зрителей ждет незабываемая предновогодняя атмосфера, любимые песни и, конечно же, музыкальные сюрпризы.

Когда: 17 декабря 2023 г.

Где: Известия Hall

Для лиц старше 12 лет