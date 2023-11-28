Владимир Кузьмин выступит с новогодней программой

Владимир Кузьмин выступит с новогодней программой
Концерт пройдет в Известия Hall 17 декабря

Владимир Кузьмин – один из самых ярких и талантливых представителей эпохи рока в России. Он всегда был верен своим принципам и не изменял своему уникальному стилю, благодаря чему гастроли музыканта проходят при полном аншлаге, а песни искренне и тепло принимаются не только многомилионной армией поклонников артиста, но и слушателями всех возрастов.

Кузьмин написал более четырехсот композиций, и многие из них стали настоящими хитами ("Когда меня ты позовешь", "Сказка в моей жизни", "Я не забуду тебя никогда" и другие). Его творчество – это целая Вселенная, пропитанная откровенностью и романтикой 90-х.

На концерте в Известия Hall зрителей ждет незабываемая предновогодняя атмосфера, любимые песни и, конечно же, музыкальные сюрпризы.

Когда: 17 декабря 2023 г.
Где: Известия Hall
Для лиц старше 12 лет

"Чуть не дошло до драки": Безруков рассказал о скандале с Машковым в ресторане

Актер пришел в шок от поведения коллеги

170 лет было то же самое: метеоролог назвал причину "шторма века" в Черном море

Метеоролог рассказал, что случилось в середине 19 века в Крыму

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей