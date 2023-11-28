В Никола-Ленивце на Масленицу сожгут "Черную гору"

Инсталляцию будет собирать команда из 20 человек на протяжении трех месяцев

Никола-Ленивец – родина большого огня. В следующем году на Масленицу здесь сожгут "Черную гору" – сложенный из березовых веток и сена 22-метровый вулкан.

Впервые прототипом для объекта послужит красивое, но весьма грозное природное образование. Огнедышащие горы изучают, боятся и в то же время, почитают.

Извержение "Черной горы" станет символом перехода от зимы к весне, и однодневным огненным перформансом, который рождается, живет и распадается на ваших глазах.



Никола-Ленивец с самого основания поддерживал идею сотворчества – в работе над своими объектами Николай Полисский всегда привлекал местных жителей. Благодаря этому сельская мастерская художника стала арт-деревней, где каждый крестьянин – творец.

Так, автором идеи для арт-объекта Масленицы-2024 впервые стал Константин Фоминов – местный житель и соавтор многих работ Полисского, который работает с ним уже больше десяти лет. Архитектором "Черной горы" выступила Екатерина Полякова, автор объекта 2022 года "Вавилонская башня".



"Черную гору" будет собирать команда из 20 человек на протяжении трех месяцев. В основе конструкции – сено, березовые ветки, еловые столбы и верхушки деревьев – в дело пойдут только отработанные и ненужные материалы. До сожжения на вершину "вулкана" можно будет подняться по внутренней лестнице, огибающей импровизированный "дымоход". По пути можно будет останавливаться на трех смотровых площадках с видом на заснеженные поля Никола-Ленивца.

Особое внимание в этот раз будет уделено сожжению арт-объекта – оно будет повторять реальное извержение вулкана – с черным дымом из жерла, искрами и пеплом из кратера и сходом огненной лавы. Неистовая стихия уничтожит все плохое на своем пути, а очищающий огонь даст место чему-то новому.

На Масленицу в Никола-Ленивце также планируется ярмарка. Все гости смогут поучаствовать в испытаниях, чтобы заработать блинкоины и обменять их на горячие блины. Перед сожжением пройдет театральный перформанс, подробности которого будут объявлены дополнительно.

Сжигать арт-объекты начали в Никола-Ленивце с 2001 года – именно тогда появилась главная идея – обуздать неподатливый огонь и сделать его соавтором каждого произведения.

Масленица в Никола-Ленивце – не просто народный праздник с блинами и сжиганием масленичного чучела. Это всегда однодневный перформанс, который заканчивается эффектным большим костром. Специально для него несколько месяцев собирают произведение искусства, которому суждено исчезнуть всего за пару часов. Именно так, по мнению команды арт-парка, и должно выглядеть настоящее искусство – оно не хранится в музее под стеклом, а появляется ненадолго, чтобы навсегда остаться в памяти каждого, кто его увидел.



В разное время здесь жгли "Медиабашню", "Бойконур", "Градирню", "Жар-птицу", "Пирамиду", "Бастилию" и "Вавилонскую башню". При этом огонь в Никола-Ленивце не является символом ненависти или праведного гнева, как это бывает когда сжигают, например, флаги или книги. Только в этот день огонь — мирное явление природы и главный участник карнавала. Его жар, взвихряющийся свет, всепоглощающая мощь – символ приходящего весеннего солнца после долгой русской зимы.