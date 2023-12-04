Фонд «Линия жизни» примет участие в программе Международного форума «Мы вместе»

Фонд «Линия жизни» примет участие в программе Международного форума «Мы вместе»
Фонд подготовил для посетителей обширную программу

4 декабря на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ открывается Международный форум гражданского участия "Мы вместе". 10 тысяч волонтеров и активистов из более чем 40 стран соберутся на деловой и атмосферной программе мероприятия.

С 5 по 7 декабря благотворительный фонд "Линия жизни" представит на форуме свои инициативы, направленные на оказание адресной помощи тяжелобольным детям, а также, помогающие развитию культуры благотворительности в гражданском обществе.

5 декабря директор по связям с общественностью фонда Юлия Гончарова примет участие в стратегической сессии "Общественный центр помощи — площадка для объединения усилий государственного и некоммерческого сектора"". В рамках сессии участники обсудят формирование мотивационной программы – будущего фундамента поддержки для некоммерческих организаций, создание мер поддержки, привилегий и сервисов, направленных на укрепление и развитие участников проекта, обеспечивая им необходимые инструменты и ресурсы для успешного осуществления их миссии. Это не только формирование партнерства, но и создание целой экосистемы взаимодействия, где каждое звено – сила, способная дополнить и укрепить друг друга.

7 декабря президент фонда "Линия жизни" Фаина Захарова выступит на визионерской сессии "Тренд на ДОБРО: как меняется гражданское общество?". За последние годы роль третьего сектора в жизни российского общества многократно возросла: 28% россиян являются волонтерами, 3/4 наших граждан хотят, чтобы их дети и внуки стали волонтёрами, а 97% россиян доверяют волонтёрам и считают, что волонтеры приносят колоссальную пользу обществу.

Некоммерческие организации, волонтерские движения и лидеры социальных изменений – это те, кто вовлекает людей в решение социально значимых проблем, воплощают в жизнь уникальные и простые решения для развития страны и преодоления сложностей. В рамках визионерской сессии Фаина Захарова представит свой взгляд на развитие благотворительности в России, а также расскажет о практике фонда "Линия жизни" по эффективным и масштабным благотворительным коллаборациям с молодой аудиторией. 

Также в атмосферной программе форума фонд "Линия жизни" представит виар-экскурсию по первому в истории России цифровому офису НКО в Метавселенной, проведет акции "Добрые руки людей планеты Земля" и "Добрый Волшебник – совестный проект с молодыми художниками, создавшими необыкновенные новогодние открытки, которые можно будет приобрести за пожертвование и помочь маленьким подопечным фонда "Линия жизни".

Расписание акций фонда "Линия жизни"

Где: выставка "Россия", ВДНХ, павильон "Дом Молодежи" (№55)
Когда: 5-7 декабря

VR – локация

5 декабря – с 11:00 до 14:00
6 декабря – с 10:00 до 13:00
7 декабря – с 11:00 до 14:00

Описание: на стенде фонда посетители могут посетить виар-экскурсию по первому цифровому офису НКО в Метавселенной.

Добрый волшебник

5 декабря – с 12:00 до 17:00
6 декабря – с 12:00 до 17:00
7 декабря – с 12:00 до 17:00

Описание: на стенде фонда за благотворительное пожертвование по QR-коду, посетители получают волшебные новогодние открытки, которые специально для фонда "Линия жизни" создали молодые художники. Все средства пойдут на оказание адресной помощи тяжелобольным детям.

Добрые Руки Людей Планеты Земля

6 декабря – с 14:00 до 17:00

Описание: посетители оставляют отпечатки рук на большом панно. Цель проекта привлечь внимание людей к проблемам тяжелобольных детей и российской благотворительности в целом.

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