В Кремле наградят победителей премии "Марка № 1 в России"

Церемония будет сопровождаться гала-концертом

15 декабря 2023 года в Кремлевском Дворце состоится церемония вручения Ежегодной национальной премии МАРКА №1 в РОССИИ 2023. Официальная церемония пройдет в формате гала-концерта звезд шоу-бизнеса.



В ожидании церемонии лауреаты поделились своими историями успеха

Дмитрий Гостев, вице-президент realme о динамике на рынке смартфонов и позициях бренда: "В данный момент на рынке смартфонов нарастает глобальный тренд, который задал realme – инновации, высокие технологии и стильный дизайн становятся более доступными. Многие функции, раньше присущие только премиальным устройствам, теперь получают и модели младших классов. Покупка стала более рациональной, средняя продолжительность использования смартфона выросла. Поэтому так популярна наша номерная серия realme — смартфоны среднего ценового сегмента. Мы предлагаем то, что в данный момент ищут пользователи: превосходный пользовательский опыт по разумной цене.

Хотя аналитики предсказывают, что в будущем количество инноваций по объективным причинам будет сокращаться, это не отменяет появления прорывных функций и технологий. В июне этого года компания realme запустила флагманский смартфон realme GT3 с рекордно быстрой зарядкой в 240 Вт, которая полностью заряжает устройство за 9,5 минут. Также мы представили первые Android устройства с интерактивной "мини-капсулой" – смартфоны нашей младшей серии С. А в Китае сейчас запускается флагман realme GT 5 Pro, который получит мощнейший процессор Snapdragon 8 Gen 3.

Много нового происходит в сфере дизайна устройств. Так, realme GT3 получил интерактивный световой интерфейс на задней панели, сообщающий о звонках, уведомлениях и состоянии устройства даже на расстоянии. А последние смартфоны номерной серии realme 11 Pro получили ультрастильный дизайн из эко-кожи от бывшего дизайнера Gucci.

В следующем году мы продолжим задавать тренды и будем стремиться создавать и внедрять в наши устройства передовые технологии, выводя их на новый уровень".

Станислав Зотин, заместитель генерального директора АО "ФПК" поделился историей поезда-легенды и рассказал, что делает "Красную стрелу" поездом № 1: "Фирменный поезд "Красная стрела" соединил две столицы более 90 лет назад – в 1931 году. Тогда руководство страны поставило перед железнодорожниками задачу создать лучший поезд для поездок между Москвой и Ленинградом. "Красная стрела" полностью оправдала все ожидания.

Новый поезд задал высокую планку обслуживания для всех последующих фирменных составов: комфортабельные вагоны, удобное расписание, безупречный сервис и атмосфера домашнего уюта, которую создают внимательные и заботливые проводники. Именно за это "Красную стрелу" любят и ценят уже несколько поколений пассажиров.

Сегодня "Красная стрела" – это настоящий поезд-легенда с богатой историей, своими традициями (даже время отправления из двух столиц не меняется уже десятки лет), уникальным стилем и неизменно высоким уровнем комфорта, который соответствует всем современным требованиям".

Александр Манёнок, генеральный директор группы компаний "Аскона" рассказал почему именно сейчас "Аскона" открыла свой первый гипермаркет Askona Home и планирует дальше продолжить расширять бизнес: "Ответ всегда очень простой. Если вы уверены в том, что ваше предложение нужно и для вашего покупателя и оно востребовано, то вы можете расширяться в любое время. Аскона – это компания, для которой клиент – главная ценность и мы всегда отталкиваемся от его потребностей. Получая обратную связь от наших покупателей, мы видим большое количество запросов на расширение ассортимента, увеличение количества товарных категорий. Поэтому для удовлетворения всех запросов нам стал необходим новый формат гипермаркет мебели и товаров для дома. Мы сделали то, о чем нас просил наш клиент и открыли Askona Home.

В 2023 году мы не запускали новые производственные площадки, но все наши фабрики существенно увеличили объемы производимой продукции. На 15% вырос объем производства матрасов, по кроватям и диванам он увеличился более чем на 30%, а объем производства аксессуаров стал больше на 40%. Мы модернизировали оборудование, запустили новые цеха в существующих локациях, работали с повышением эффективности и производительности, нанимали персонал и осваивали новые технологии. Все это позволило нам без открытия новых фабрик значительно вырасти в объемах производства. В 2024 году в планах открыть еще 3-5 магазинов формата Askona Home. Это будут не только города-миллионники, но и крупные областные центры. Как только мы протестируем этот формат в разных типах городов, масштабирование будет двигаться гораздо быстрее".

Виктория Фролова, директор по стратегическому маркетингу "Кухня без границ" рассказала о том, как важно понимать своего потребителя, чтобы он отвечал тебе любовью: "В рамках исследований мы выявили, что большинство потребителей нашего бренда увлечены своим делом настолько, что они не готовы надолго переключаться на приготовление еды, однако при этом им важно питаться сбалансированно.

Бизнес Меню – полноценный обед с натуральным мясом и овощами, сохраняющими свои полезные свойства благодаря инновационной технологии SmartFresh. Продукт помогает экспертам не отвлекаться от любимого дела – будучи лучшими в своем деле, они выбирают для себя лучшее из того, что предлагает категория".

Председатель совета директоров и основатель АПХ "ЭКО-культура" Александр Рудаков: "ЭКО-культура" – безусловный лидер по строительству новых современных тепличных комплексов в России, один из крупнейших экспертов, производителей и инвесторов в сфере овощеводства защищенного грунта, флагман тепличной отрасли России. Холдинг выращивает широкий ассортимент томатов всех типов. Томаты "ЭКО-культура" имеют множество престижных наград – золотые медали отраслевых выставок и высшие оценки профессиональных дегустационных конкурсов.

В состав АПХ входят 13 тепличных комплексов, расположенных в 8 регионах, а также сеть распределительных центров. Мы продолжаем постоянно расти и наращивать ассортимент вкусных томатов. Мы кормим страну. Мы решаем задачи Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации. Мы даем людям работу. Так было всегда, так есть и так будет".

Эльвира Ольгина, директор по маркетингу ООО "МПЗ Мясницкий Ряд", торговая марка "Мясницкий ряд" рассказала о вкусных и качественных мясных продуктах: "Компания "Мясницкий ряд" – это пример успешного предприятия, которое смогло завоевать доверие и признание у населения. Начав свою историю в 2004 году, за 20 лет своей деятельности, компания "Мясницкий ряд" заслужила любовь многих покупателей. Наша продукция стала символом качества и надежности, неотъемлемой частью питания многих семей. Более 1 300 000 человек ежедневно совершают покупки под маркой Мясницкий ряд по всей России, а компания входит в ТОП-5 лидеров предприятий мясной продукции.

Одной из главных причин успеха компании "Мясницкий ряд" является её стремление к качеству. Компания уделяет особое внимание выбору сырья и контролю производства, чтобы обеспечить своим клиентам продукцию высочайшего уровня. Мы работаем только с проверенными поставщиками, которые гарантируют свежесть и безопасность продуктов.

В ассортименте компании "Мясницкий ряд" можно найти разнообразные виды мяса и мясной продукции. Каждый продукт проходит строгий контроль качества, начиная от выбора животных для убоя и заканчивая процессом приготовления и упаковки. Производство осуществляется на базе собственного мясоперерабатывающего завода в подмосковном Одинцово, которое по праву считается высокотехнологичным предприятием, оснащенным современным оборудованием от ведущих мировых производителей. Внедренный на предприятии строгий многоуровневый контроль качества гарантирует потребителям пищевую безопасность, уверенность в качестве продукции и удовольствие от вкуса производимых мясных продуктов.

Важным аспектом деятельности компании "Мясницкий ряд" является открытость перед клиентами. Мы всегда готовы выслушать отзывы и предложения, чтобы улучшить свою продукцию и сервис. Компания стремится к постоянному совершенствованию и развитию, чтобы удовлетворить потребности и ожидания своих клиентов".

Владимир Тодоров, главный редактор "Ленты.ру"

"Конкуренция, безусловно, есть, но не все СМИ – это динамично развивающиеся проекты с более чем двадцатилетней историей. "Лента.ру" именно такая. На российском рынке немного брендов медиа, которые смогли сохранить приверженность традициям, аудиторию, репутацию. Мы стараемся органично совмещать – и традиции, и динамично развивающиеся тренды в дизайне и подаче информации. Премия доказывает, что в итоге у нас это получается, и "Лента.ру" – действительно один из самых узнаваемых и посещаемых ресурсов России. Мы реализовали немало значимых спецпроектов. Про величайших мировых лидеров, технологии в современном российском вооружении. Активно запускали и новые форматы. Значительно увеличили свое присутствие в соцсетях, сделали документальные фильмы на разных мультимедийных платформах. Существование современного интернет-издания – это всегда про постоянное развитие. При этом мы сохраняем и ядро нашей аудитории, которая посещает сайт медиа ежедневно.

Мы планируем дальше развиваться в новых контентных средах, а также немного перестроить редакцию в соответствии с ключевыми приоритетами – международной политикой и внутрироссийской повесткой. Станет больше информационно-справочных материалов, планируем активнее работать над большими текстами, которые отвечают на конкретные поисковые запросы. Сейчас у нас таких более 800, в следующем году увеличим до нескольких тысяч".

Одним из лауреатов в блоке "Пространство вдохновения" стал Творческий Центр Ангелины Шкарупиной “БРОСКО”: "Броско – творческая семья, в которой дети нашли свой второй дом. Мы вместе радуемся успехам, вместе переживаем трудности. Вот в прошлом году переживали, что не получили награду, а уже в этом году мы радуемся нашей победе! Помимо теплой, дружественной атмосферы, мы ставим перед собой всегда высокую планку в занятиях. Наш центр сохраняет классическую школу танца. Со всеми её высокими требованиями и сложностями. Сейчас стало модно всё упрощать. Мы живём в такое время, когда одним кликом в телефоне решается сразу несколько задач. Можно в один момент и найти, и оплатить, и заказать, и доставить, сидя на диване. Этот прогресс, с одной стороны, радует – это удобство и комфорт. А с другой стороны – это приводит к тому, что люди перестают уметь прикладывать усилия. И это диктует новые правила: хочешь, чтобы твоему посетителю было комфортно – облегчай ему жизнь…В связи с этим многие коллективы перешли на упрощенную систему занятий. Мы изо всех сил стараемся сохранять грамотное развитие детей и подростков, как в физическом плане, так и в воспитании ценностей. Творчество – это дивиденды и вложение в будущее детей, семьи и нашей страны! Такую семью и объединяет Броско".

Елена Лапик, генеральный директор премии: "Марка № 1 в России" – это национальный конкурс потребительских товаров и услуг, где победителей определяют российские покупатели. Поэтому второе, неофициальное название премии, Народная марка, что соответствует её духу и уровню. Премия вручается с 1998 года. За 25 лет в голосовании приняли участие более 10 млн человек и с каждым годом в выборе Народных марок принимает участие все больше россиян.

Надо сказать, что за эти 25 лет Марка № 1 вышла за рамки традиционных конкурсов и превратилась в систему оценки знания и использования брендов, которая объективно определяет картину предпочтений россиян. На наши оценки ориентируются не только потребители, но и производители товаров и услуг, реализуемых в России".