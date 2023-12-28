На концерты можно прийти всей семьей

С 30 декабря по 14 января в Кафедральном соборе святых Петра и Павла в Москве пройдет фестиваль "Новый год в соборе".



Каждый год фонд Collegium Musicum готовит серию новогодних концертов. Афиша составлена так, чтобы на концерты можно было прийти всей семьей: популярная классика от барокко до джаза звучат в потрясающей акустике Кафедрального собора Святых Петра и Павла, а особую атмосферу помогает создавать масштабная проекция на купол собора.

В афише фестиваля 16 программ на любой вкус. Марафон праздничных концертов начнется 30 декабря c одной из самых популярных программ – "Времен года" Вивальди и Пьяццоллы. Настоящее новогоднее чудо ждет слушателей в канун праздника: завораживающее звучание стеклянной арфы Александра Лемешева в дуэте с органисткой Олесей Кравченко соединится с магией песочной анимации. В программе "Хрустальный Щелкунчик" (31 декабря) — любимые шедевры классической музыки и большая сюита из главного новогоднего балета.

По традиции 1 января открывать новый музыкальный год будет выдающийся российский органист Александр Фисейский: в его программе рождественские сочинения И. С. Баха. Органную музыку великих соборов Европы исполнит Александр Удальцов (11 января).

Любителей популярной классики порадует музыкальная феерия "Санты на вечеринке" (2 января), где соединились рождественские песни и шедевры барокко с блюзовыми мелодиями Гленна Миллера и захватывающими ритмами Астора Пьяццоллы: в ансамбле органа, арфы, флейты и дудука промелькнет целый калейдоскоп шедевров. 4 января солист Белгородской филармонии Тимур Халиуллин посвятит вечер саундтрекам из популярных фильмов, а 8 января известные сочинения будут звучать в дуэте органа и саксофона в авторской программе Игоря Гольденберга и Алексея Круглова "От Баха до джаза".

Большое внимание уделено концертам, на которые особенно приятно прийти всей семьей: дуэт Organum исполнит на органе в 4 руки большую сюиту из балета "Щелкунчик" и другие шедевры (4 января), а органный дуэт Artbene собрал в своей новогодней программе известные произведения, вдохновленные образами зимы, – от "Времен года" Вивальди до "Ночи перед Рождеством" Римского-Корсакова (13 января). Органистка Наталья Ужви и пианистка Дарья Каменева составили пестрый альбом, где можно услышать, как звучало Рождество для Баха и Чайковского, каким видел праздник Ференц Лист и русские композиторы начала ХХ века (5 января). Традиционно в праздничные дни программу "Ангельские голоса" представит Хоровая капелла мальчиков и юношей "Дебют".

Слушателей ждут уникальные музыкальные путешествия во времени и пространстве. 3 января испанский органист Даниэль Сальвадор приглашает совершить увлекательный променад по истории органной культуры: "700 лет органной музыки" – это авторская коллекция сочинений от средневековых рукописей до музыки ХХ века. А в сочельник (6 января) можно совершить "Паломничество в Вифлеем" – в этой программе смешалась музыка Востока и Запада, прошлого и настоящего, авторские и анонимные сочинения. Будут звучать орган, старинные и восточные инструменты.

В день православного Рождества самые красивые версии молитвы Ave Maria прозвучат в ансамбле органиста Фёдора Строганова и солистки театра "Новая опера" Елены Терентьевой, а поздним вечером при теплом свете свечей в исполнении Хора студентов ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова слушателей ждут знаменитые "Рождественские гимны" Бенджамина Бриттена, а также хоровые сочинение двух других классиков английской музыки – Уильяма Бёрда и Густава Холста (7 января).

Завершится фестиваль в праздный вечер Старого Нового года презентацией нового альбома ансамбля Novoselie, который ровно в этот день фирма "Мелодия" выпускает на всех цифровых платформах. "Мистерия" Руста Позюмского – это Рождественское действо, созданное в коллаборации с блистательным детским хором "Аврора" под управлением Анастасии Беляевой.

Когда: с 30 декабря по 14 января

Где: Кафедральный собор святых Петра и Павла (Москва, Старосадский пер., 7/10)

Возрастные ограничения: Балкон 12+, партер 6+