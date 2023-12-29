В одном сказочном сюжете впервые объединились семь брендов телеканала "Карусель"

В Крокусе прошла премьера новогоднего шоу "Ёлка телеканала Карусель". На сцене встретились десятки героев из любимых мультфильмов.

Первых зрителей шоу приветствовала со сцены вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина: "Это самая крутая ёлка в стране, и вы увидите ее первыми! Желаю, чтобы вы провели этот праздник в тепле и согласии. Дорогие ребята, хороших вам впечатлений, вкусных подарков, ярких эмоций, всего самого доброго! Спасибо губернатору, Московской области, организаторам, что собрали детей в этой новогодней обстановке!".

Самыми главными достоинствами шоу зрители назвали эффектность постановки, количество артистов и красоту костюмов, завораживающие трюки и новые технологии, которые помогли сделать представление максимально запоминающимся.

В одном сказочном сюжете впервые объединились семь брендов телеканала "Карусель": очаровательные Царевны, жители Простоквашино, милый Лунтик с друзьями, неугомонные Волк и Заяц из "Ну, погоди!", веселые обитатели "Дракошии", доброе семейство Оранжевых коров и любознательный Умка.

Посмотрев шоу "Ёлка телеканала Карусель" в Крокусе, юные зрители и их родители смогли узнать, как появляются любимые мультфильмы. По легенде, они, будто звездные искры, вылетают из волшебной Карусели. Благодаря им дети становятся добрыми и умными.

Мало кто знает секрет: чтобы Карусель не останавливалась, главный зимний волшебник Дед Мороз каждый Новый год заводит Карусель волшебным ключом – и она продолжает дарить ребятам новые чудесные мультфильмы. Но коварная злодейка Яга, притворившись помощником Деда Мороза – снеговиком, решила отменить праздник и украсть волшебный ключ. Чтобы спасти Карусель, понадобилась помощь всех мультгероев и зрителей.

Где: Crocus City Hall

Когда: с 23 декабря по 7 января