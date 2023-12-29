В Крокусе прошла премьера новогоднего шоу «Ёлка телеканала Карусель»

В Крокусе прошла премьера новогоднего шоу «Ёлка телеканала Карусель»
Фото: Алексей Молчановский
В одном сказочном сюжете впервые объединились семь брендов телеканала "Карусель"

В Крокусе прошла премьера новогоднего шоу "Ёлка телеканала Карусель". На сцене встретились десятки героев из любимых мультфильмов.

Первых зрителей шоу приветствовала со сцены вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина: "Это самая крутая ёлка в стране, и вы увидите ее первыми! Желаю, чтобы вы провели этот праздник в тепле и согласии. Дорогие ребята, хороших вам впечатлений, вкусных подарков, ярких эмоций, всего самого доброго! Спасибо губернатору, Московской области, организаторам, что собрали детей в этой новогодней обстановке!".

Самыми главными достоинствами шоу зрители назвали эффектность постановки, количество артистов и красоту костюмов, завораживающие трюки и новые технологии, которые помогли сделать представление максимально запоминающимся.

В одном сказочном сюжете впервые объединились семь брендов телеканала "Карусель": очаровательные Царевны, жители Простоквашино, милый Лунтик с друзьями, неугомонные Волк и Заяц из "Ну, погоди!", веселые обитатели "Дракошии", доброе семейство Оранжевых коров и любознательный Умка.

Посмотрев шоу "Ёлка телеканала Карусель" в Крокусе, юные зрители и их родители смогли узнать, как появляются любимые мультфильмы. По легенде, они, будто звездные искры, вылетают из волшебной Карусели. Благодаря им дети становятся добрыми и умными.

Мало кто знает секрет: чтобы Карусель не останавливалась, главный зимний волшебник Дед Мороз каждый Новый год заводит Карусель волшебным ключом – и она продолжает дарить ребятам новые чудесные мультфильмы. Но коварная злодейка Яга, притворившись помощником Деда Мороза – снеговиком, решила отменить праздник и украсть волшебный ключ. Чтобы спасти Карусель, понадобилась помощь всех мультгероев и зрителей.

Где: Crocus City Hall
Когда: с 23 декабря по 7 января

Разгневанный Эрнст набросился на Ширвиндта

Конфликт не удалось уладить спокойным диалогом

SHAMAN и "голая вечеринка": поступку певца нашли объяснение

Шабаш Ивлеевой продолжают обсуждать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей