«Русская филармония» представляет «Кармина Бурана»

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Самое
известное грандиозное мультимедийное музыкальное шоу оркестра "Русская
филармония" – легендарная "Кармина Бурана" с крупномасштабными динамическими видеопроекциями
бессмертных шедевров Боттичелли, Микеланджело,
Рафаэля, Босха, Брейгеля, которые заполняют все пространство зрительного
зала. Художественные
образы многократно усиливают впечатление от поистине "колдовской, мистической музыки",
захватывающей слушателей с первых звуков.
Средневековая рукопись, вдохновившая Карла Орфа, удивительно созвучна сегодняшнему дню: непостоянство удачи и богатства, быстротечность жизни, необузданное веселье и пьянство, красота весенней природы, любовная страсть – все это было, есть и будет…
Кармина Бурана (Carmina Burana) - шедевр музыки XX века и самое исполняемое произведение Карла Орфа. Эта удивительная музыка с первых звуков покоряет яркой образностью, масштабной стихией ритма, смесью мягкой иронии и трепетного лиризма, эпическим размахом и щедростью красок. Музыка Орфа – главное действующее лицо представления. И музыканты, и слушатели с первых тактов попадают под ее гипнотическое воздействие.
"Бойернские песни" (таков перевод "Carmina Burana") являются памятником светского искусства эпохи Возрождения. Сюжетная линия кантаты зыбка и ассоциативна. Песенные и оркестровые номера представляют собой контрастные картины многообразной и разносторонней жизни: в одних воспеваются радости жизни, счастье, необузданное веселье, красота весенней природы, любовная страсть, в других – нелегкая жизнь монахов и бродячих студентов. Но, пожалуй, основным философским стержнем является раздумье о переменчивой и могущественной человеческой судьбе – Фортуне.
Дарья Зыкова – сопрано
Александр Богданов – тенор
Заслуженный артист России Андрей Батуркин – баритон
Государственная академическая хоровая капелла России им. А.А.Юрлова
Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония"
дирижер – Сергей Тарарин
Где: Московский Международный Дом Музыки, Светлановский зал
Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8
Когда: 3 февраля в 15:00 и 19:00, 4 февраля в 19:00
Категория 6+
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