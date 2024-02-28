"Русская филармония" представляет шоу "Золотые хиты рока"

"Русская филармония" представляет шоу "Золотые хиты рока"
Концерт состоится в Большом зале Кремлевского Дворца

2 марта в ГКД пройдет шоу "Золотые хиты рока". Deep Purple, Queen, Scorpions, Metallica, Aerosmith, Rolling Stones, Europe, Led Zeppelin – новая жизнь вечных хитов. 

Необузданная свобода и драйв рок-вокала, пронзительные соло гитар в сочетании с мощным звучанием большого симфонического оркестра, рок-группы и бэк вокала. Зрителей ждет невероятная феерия потрясающего звука и головокружительных ритмов. Ураган эмоций, полное погружение в безудержную атмосферу бессмертной музыки легендарных групп. 

Короли рок-сцены Магнус Баклунд, Симоне Романато, Доминик Уоррен, Роберто Молинелли и Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония". Выступления Магнуса Баклунда, Симоне Романато и Доминика Уоррена проходят всегда с головокружительным успехом по всему миру. У артистов огромная армия поклонников и фанатов на всех континентах, и московскую публику они уже покорили своим темпераментом, страстью и потрясающим вокалом. Итальянский дирижер Роберто Молинелли обладает неотразимой харизмой, с первых мгновений заряжает весь зрительный зал своей невероятной энергетикой и превращает каждый концерт в настоящее музыкальное шоу, объединяя оркестр, солистов и публику.

Где: Государственный Кремлевский Дворец
Когда: 2 марта в 19:00

Категория 6+

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