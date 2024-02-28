"Русская филармония" представляет концерт памяти Муслима Магомаева

Будут исполнены самые известные песни легендарного певца

Грандиозный гала-концерт, посвященный памяти легендарного певца и композитора – Муслима Магомаева. Только хиты великого певца XX века в исполнении Николая Рябухи, Арт-проекта "ТенорА XXI века" и Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония". "Королева красоты", "Лучший город земли", "Свадьба", "Чертово колесо", "Верни мне музыку", "Скажите, девушки", "Мелодия", "Благодарю тебя", "Синяя вечность" и другие самые известные песни из репертуара Муслима Магомаева.



На протяжении многих десятилетий Муслим Магомаев был и остается кумиром миллионов, а его имя стало своеобразным символом нашего искусства. Необычайной красоты баритон, высокий артистизм и душевная щедрость Муслима Магомаева покорили не одно поколение слушателей. Диапазон его возможностей был необычайно широк – оперы, мюзиклы, неаполитанские песни, вокальные сочинения азербайджанских и русских композиторов, эстрадные песни. В концертном репертуаре Магомаева было более 600 произведений. В 60-е и 70-е популярность Магомаева в СССР была безграничной: выступления на многотысячных стадионах, гастроли по всему Советскому Союзу и за рубежом. В 31 год певец был удостоен звания народного артиста СССР. Но, безусловно, высшая награда – это искренняя и безграничная любовь и память благодарных слушателей.

Николай Рябухи обладает великолепным бархатным бас-баритоном, полным глубины и чувственности. Диапазон возможностей певца широк – от лирической песни и романса до зажигательных хитов. Несмотря на молодость, он уже покорил множество творческих вершин. "Голос, целующий сердце", – пишут о нем критики, "Николай поет душой", – говорят о нем слушатели. Талантливый певец, поэт и композитор Николай Рябуха – лауреат международных конкурсов, солист Международного Фонда памяти Арно Бабаджаняна.

В составе Лауреатов Премии Москвы и Премии "Национальное достояние России" Арт-проекта "ТенорА XXI века" солисты престижных оперных театров – Государственного Академического Большого театра России, Московского Академического Музыкального театра им. К.Станиславского и В.Немировича-Данченко, Московского театра Новая опера им. Е.Колобова. Каждый из солистов является обладателем неповторимого тембра, своеобразной исполнительской манеры и актерского темперамента, что дает слушателю возможность наслаждаться и сопереживать, сравнивать и оценивать.

Когда: 2 марта 2024г., в 15:00 и 19:00

Где: ММДМ, Светлановский зал

Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8

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