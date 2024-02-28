"Русская филармония" представляет концерт памяти Муслима Магомаева

"Русская филармония" представляет концерт памяти Муслима Магомаева
Фото: пресс-служба
Будут исполнены самые известные песни легендарного певца

Грандиозный гала-концерт, посвященный памяти легендарного певца и композитора – Муслима Магомаева. Только хиты великого певца XX века в исполнении Николая Рябухи, Арт-проекта "ТенорА XXI века" и Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония". "Королева красоты", "Лучший город земли", "Свадьба", "Чертово колесо", "Верни мне музыку", "Скажите, девушки", "Мелодия", "Благодарю тебя", "Синяя вечность" и другие самые известные песни из репертуара Муслима Магомаева.

На протяжении многих десятилетий Муслим Магомаев был и остается кумиром миллионов, а его имя стало своеобразным символом нашего искусства. Необычайной красоты баритон, высокий артистизм и душевная щедрость Муслима Магомаева покорили не одно поколение слушателей. Диапазон его возможностей был необычайно широк – оперы, мюзиклы, неаполитанские песни, вокальные сочинения азербайджанских и русских композиторов, эстрадные песни. В концертном репертуаре Магомаева было более 600 произведений. В 60-е и 70-е популярность Магомаева в СССР была безграничной: выступления на многотысячных стадионах, гастроли по всему Советскому Союзу и за рубежом. В 31 год певец был удостоен звания народного артиста СССР. Но, безусловно, высшая награда – это искренняя и безграничная любовь и память благодарных слушателей.

Николай Рябухи обладает великолепным бархатным бас-баритоном, полным глубины и чувственности. Диапазон возможностей певца широк – от лирической песни и романса до зажигательных хитов. Несмотря на молодость, он уже покорил множество творческих вершин. "Голос, целующий сердце", – пишут о нем критики, "Николай поет душой", – говорят о нем слушатели. Талантливый певец, поэт и композитор Николай Рябуха – лауреат международных конкурсов, солист Международного Фонда памяти Арно Бабаджаняна. 

В составе Лауреатов Премии Москвы и Премии "Национальное достояние России" Арт-проекта "ТенорА XXI века" солисты престижных оперных театров – Государственного Академического Большого театра России, Московского Академического Музыкального театра им. К.Станиславского и В.Немировича-Данченко, Московского театра Новая опера им. Е.Колобова. Каждый из солистов является обладателем неповторимого тембра, своеобразной исполнительской манеры и актерского темперамента, что дает слушателю возможность наслаждаться и сопереживать, сравнивать и оценивать.

Когда: 2 марта 2024г., в 15:00 и 19:00
Где: ММДМ, Светлановский зал
Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8

Категория 6+

Бросившая Россию Ветлицкая избавилась от квартиры в центре Москвы

У звезды все меньше связей с родной страной

Какие проблемы ждут водителей с приходом весны: проверьте свой автомобиль

После зимы машины часто имеют повреждения и неисправности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей