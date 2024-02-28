Продолжается регистрация на благотворительную лыжню «Линия жизни»

Мероприятие состоится 2 марта

В девятый раз друзья фонда "Линия жизни" и любители зимнего отдыха выйдут на лыжню, которую проводит фонд "Линия жизни" для популяризации благотворительности и активного образа жизни. Под номером один стартует победительница и призер этапов кубка мира, серебряный призер Чемпионата мира и участник Олимпийских игр Наталья Матвеева. Российская лыжница поприветствует собравшихся и возглавит гонку. Под вторым номером бежит мастер спорта России международного класса, трехкратная чемпионка России по лыжным гонкам Полина Кальсина. Разминку перед началом стартов проведет Юлия Ушакова, заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка мира по бодифитнесу. Ведущим спортивного праздника выступит друг фонда "Линия жизни" Сергей Федянин.

Для участников организовано две дистанции: 3 000 и 10 000 м, преодолеть любую из которых можно как классическим, так и коньковым (свободным) ходом. На старт приглашаются любители лыж всех возрастов начиная от 5 лет, верхней возрастной планки нет.

Стартовый пакет лыжника включает в себя манишку с номером и сувениры от фонда и его партнеров. Помимо наград за первенство в соревнованиях лыжников ждут призы в номинациях: "Самая большая команда", "Самая креативная команда", "Самый креативный костюм" и "В здоровом теле – здоровый дух" (самый взрослый лыжник).

Для участников старта подготовлена современная трасса, теплые раздевалки, квалифицированное судейство и горячий обед.

Регистрация проходит по категориям:

Девушки и женщины (2018 г.р. и старше) – 3 км

Юноши и мужчины (2018 г.р. и старше) – 3 км

Девушки и женщины (2013 г.р. и старше) – 10 км

Юноши и мужчины (2013 г.р. и старше) – 10 км

Всем участникам необходимо заблаговременно оформить медицинский допуск

Все деньги от мероприятия будут направлены на лечение детей.



Где: Спортивный Клуб "Альфа-Битца"

Адрес: Москва, 36-й км МКАД, зона отдыха "Битца"

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