Как повысить время просмотра на YouTube

Как повысить время просмотра на YouTube
Фото: Mateusz Slodkowski / Keystone Press Agency / Global Look Press

Время просмотра Ютуб – показатель, указывающий на то, как долго зрители смотрят ролик на канале. Система видеохостинга анализирует и сохраняет каждого зрителя и его время просмотра (глубина просмотра, удержание аудитории). Таким образом формируется общая статистика канала, которая позволяет определить интерес аудитории к конкретным роликам и каналу в целом.

Время просмотра влияет на рейтинг видео, их попадание в топ рекомендованных и трендов, а также на возможность подключения партнерских программ. Вне зависимости от того, будет автор сотрудничать с официальной партнерской программой Ютуб или отдаст предпочтение другим медиасетям, но канал должен иметь минимум 4 000 просмотров за последние 365 дней. Это условие является обязательным для всех блогеров, которые хотят получать дополнительный доход.

Сегодня мы поговорим о том, как увеличить глубину просмотра. Из этого материала вы узнаете, чем можно заинтересовать аудиторию и что сделать, чтобы раскрутка канала не затянулась на годы. Дальше всё самое интересное.

Зачем нужно удержание аудитории

Многие начинающие блогеры считают, что для продвижения видео в Ютуб нужны только подписчики и просмотры. При этом важно не то, как долго человек смотрит ролик, а то, чтобы он нажал на просмотр. На самом деле алгоритм Ютуб работает немного по-другому. Система видеохостинга – это робот, не способный самостоятельно давать оценку тому или иному контенту. Свои выводы алгоритм делает на основании данных, которые собирает. То есть если пользователь перешел к просмотру ролика, то тема, заставка и описание проработаны блогером правильно, но если зритель не задержался и через несколько секунд или минут вышел из видео, то система уже расценивает контент как неинтересный и поэтому не рекомендует его другим пользователям. При этом Ютуб анализирует не одного пользователя, а общую активность аудитории. Что это значит? Это значит, что алгоритм оценивает общий интерес аудитории. К примеру, если видео длится 20 минут, а среднее удержание аудитории составляет 10–15 минут, то такой ролик положительно воспринимается системой, активно продвигается и повышает рейтинг канала. Но если из 20 минут пользователи смотрят видео только 1–5 минут, то такой контент считается низким по качеству и поэтому не вызывает интереса видеохостинга.

При этом чем больше на канале видео с хорошим удержанием, тем лучше статистика всего канала, а автор уверенно увеличивает часы просмотров, имеет возможность подключать партнерские программы и пользоваться всеми преимуществами такого сотрудничества.

Высокие позиции видео в трендах, рекомендованных и других разделах Ютуб позволяют привлечь больше целевой аудитории, прямых рекламодателей, спонсоров. Авторы популярных каналов получают предложения о совместной работе с другими блогерами, ведут совместные проекты с другими каналами и увеличивают не только количество просмотров и подписчиков на канале, но и свои доходы.

Как увеличивается время просмотров

В Ютуб учитываются абсолютно все просмотры. Вне зависимости от того, смотрят зрители обычные видео на канале, посещают Ютуб шортс или пересматривают записи прямых трансляций. Кроме того, время просмотра засчитывается даже в том случае, если человек перешел к просмотру повторно, но в таком случае время просмотра засчитывается только после 30 секунд просмотра. Алгоритм фиксирует как секундные просмотры, так и полные просмотры. Чем дольше зрители смотрят ролик, тем лучше среднее удержание на конкурентном видео и канале в целом.

При достижении 40 000 просмотров за год блогер может подключить партнерскую программу и получать доход от показа рекламы. Чтобы быстрее получить нужное количество просмотров, можно воспользоваться специальными сервисами и программами. Накрутить часы YouTube может как начинающий, так и опытный блогер. Надежные площадки гарантируют безопасность и оперативность выполнения поставленных задач. С такими сервисами можно поддерживать баланс просмотров все время, не переживать об отключении партнерской программы и снижении дохода.


Актуальные способы, как повысить время просмотра видео на Ютуб

Чтобы получить много просмотров и хорошее удержание, блогер должен выполнить 2 основных этапа:

1. Побудить аудиторию к просмотру

2. Удержать зрителя на видео

Побудить аудиторию к просмотру можно с помощью цепляющего названия, яркой заставки видео и обложки канала, оптимизации видео. Привлекать внимание зрителей можно и за счет комментариев под роликами конкурентов, а также общением на форумах, в тематических группах и пабликах. Когда автор сам общается с аудиторией, а его мнение интересно другим участникам, то они проявляют интерес и к самому каналу, и к видео на нем.

Когда пользователь уже заинтересовался контентом и перешел к просмотру видео, наступает второй этап. На втором этапе блогер должен сделать все возможное, чтобы зритель задержался на канале. О том, как удержать зрителя и повысить время просмотра видео на Ютуб, более подробно обсудим дальше.

Качество и тщательная проработка контента

Как бы это банально не звучало, но главные для зрителя первые секунды видео. Если за 5-10 секунд автор смог зацепить аудиторию, то есть большой шанс, что зритель останется. А если нет, то уйдет, несмотря на то, насколько хорошо раскрыта тема или какие интересные факты в ней имеются. Больше всего зрители закрывают видео в самом их начале, поэтому важно обратить максимальное внимание на эту часть ролика.

Но, не стоит забывать и об остальной части видео. Для зрителя одинаково важна как тематика ролика, так и качество съемки, поэтому автор должен не забывать о правильном выборе места локации, внешнем виде и оборудовании для съемки. Кроме того, нужно тщательно проработать сценарий, сделать видео не с монотонной речью, а наполнить жизнью, эмоциями, побуждать зрителя не только к просмотру, но и обсуждению и другим реакциям.


Запустить YouTube-сериал

Любой контент, вне зависимости от его специфики, будет вызывать у зрителей больше отклика, когда будет четко спланированным. Что это значит? Вспомните, как сами с нетерпением ждали каждую новую серию любимого фильма по ТВ. У каждого был такой фильм и если он должен был начаться в 16:00, то уже в 15:50 мы были возле телевизора. Время меняется, а привычки остаются.

Пользователь может посмотреть 1 видео на канале и уйдет, но если создать серию роликов, которые будут выходить в одно и то же время, то существует большая вероятность, что пользователи будут заходить на канал в нужное время и просматривать видео в день его публикации. Так пользователи будут знать, когда ожидать следующую серию, а если блогер еще и озвучит тему будущего видео в предыдущем ролике, то это принесет дополнительную популярность контенту. Подобный формат идеально подойдет как для личных блогов, так и контента о кулинарии, распаковке товаров и других тематик. Таким образом можно не только увеличить YouTube время просмотра видео, но и получить новых подписчиков на канал.

Разбивка видео на главы

Чем проще зрителю будет ориентироваться на канале блогера и быстрее находить нужную информацию, тем больше времени просмотров можно получить. В Ютуб есть функция “Главы”, воспользовавшись которой, можно упорядочить все существующие на канале видео по отдельным разделам. С помощью данной функции, автор может разбить видео на отдельные блоки, где каждый блок будет относиться к отдельной тематике. Таким образом, если пользователь заинтересуется одним видео из раздела, то может посмотреть и другие, которые находятся в конкретной главе. Без разделения на главы зритель может и не увидеть схожий по тематике ролик на канале блогера, а значит, и рассчитывать на увеличение времени просмотра не придется.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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