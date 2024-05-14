В саду "Эрмитаж" пройдет благотворительная акция «Чья-то жизнь — уже не мелочь»

Акция станет юбилейной, 25-й по счету

Фонд "Линия жизни" 18 и 25 мая проведет свою традиционную благотворительную акцию "Чья-то жизнь – уже не мелочь". В этом году акция состоится уже в 25-й раз.



"За 15 лет проведения акции собрано более 25 миллионов рублей, высокотехнологичную помощь получил 91 ребенок. Наши подопечные обрели здоровье благодаря добросердечным людям, что бережно собирали монеты и передавали их нам в фонд, – комментирует юбилейную акцию президент фонда „Линия жизни“ Фаина Захарова. – Конечно же, форма приема мелочи видоизменилась, мы принимаем не только монеты, для нас важны любые комфортные для вас перечисления".

Горожане с большим энтузиазмом относятся к идее сдать накопившуюся дома мелочь на благотворительные цели. В фонде "Линия жизни" подсчитали: если сложить все монеты, собранные в рамках акции, получится целый КамАЗ с мелочью. Наверняка, избавляясь от надоевших монет, участники не предполагали, какой внушительный вклад они делают в общее дело.

Благотворительный фонд "Линия жизни" занимается оказанием помощи тяжелобольным детям в возрасте до 18 лет. В июне 2024 года фонду исполняется 20 лет. За это время было спасено более 70 тыс. детей – все они прошли лечение на современном медицинском оборудовании. 100% собранных средств идут на медицинские программы фонда, административные расходы оплачиваются из других источников.