"Русская филармония" представляет концерт "Золотые хиты Сан-Ремо"

Хитам подарили новую жизнь

Этот концерт оркестра "Русская Филармония" по праву можно назвать "Любимые итальянские песни". На протяжении нескольких десятилетий эти песни бесконечно любимы в нашей стране.



Новая жизнь мегахитов звезд Сан-Ремо – Адриано Челентано, Аль Бано и Ромины Пауэр, Ricchi e Poveri, Андреа Бочелли, Джанни Моранди, Тото Кутуньо, Pupo и Eros Ramazzotti.

Кларисса Вики и Фабио Курто – известные итальянские певцы, участники музыкальных фестивалей в Италии. Марианна Савон, Эдвард Хачарян – финалисты шоу "Голос" и шоу "Ну-ка, все вместе". За дирижерским пультом Оркестра "Русская Филармония" – председатель жюри и дирижер фестиваля в Сан-Ремо Роберто Молинелли.

Роберто Молинелли – известный итальянский дирижер и композитор. На протяжении многих лет был председателем жюри и дирижером Фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо, получил специальный приз как лучший композитор и аранжировщик. Маэстро успешно сотрудничал с такими мировыми звездами, как Хосе Каррерас, Андреа Бочелли, Сара Брайтман, Лучио Далла, Led Zeppelin, Pink Floyd, Madonna, Michael Jackson, Prince.

Когда: 7 июня в 19:00, 8 июня в 15:00 и 19:00

Где: Московский международный дом музыки

Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8

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