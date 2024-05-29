В Музее техники Вадима Задорожного состоится ежегодное ралли ретроавтомобилей

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1 июня 2024 года Музей техники
Вадима Задорожного празднует свой 21-й день рождения проведением традиционного ралли классических
автомобилей.
С 10:00 утра ретроавтомобилями можно будет любоваться не только в выставочных залах музея, но и под открытым небом. Десятки экспонатов будут встречать каждого гостя: элегантные линии кузова, блеск хромированных деталей, винтажные элементы салона и их стильные владельцы. Все это станет неотъемлемой частью мероприятия, где до старта ралли пройдет "Конкурс Элегантности". По регламенту конкурса эти ретролегенды должны быть выпущены до 1973 года включительно.
Старт и финиш ралли пройдут на территории музея. Основная его часть будет проходить по живописному Подмосковью. Не каждый день можно увидеть колонну редчайших автомобилей на городских дорогах в движении, а не статично в музее. Вечером состоится награждение участников ралли, где можно увидеть, что ветераны автомобильной промышленности готовы к любым испытаниям современных дорог.
В честь Международного дня защиты детей, который также отмечают 1 июня, в музее подготовлена интерактивная программа для маленьких посетителей. Музыкальные и танцевальные выступления, творческие мастер-классы, гонки на детских ретро-автомобилях с официальным награждением победителей и многое другое.
Когда: 01 июня 2024 года
Сбор гостей, регистрация участников на старте: с 10:00
Старт первого экипажа: с 13:01
Финиш первого экипажа: с 16:31
Место проведения: Музей техники Вадима Задорожного, Ильинское шоссе, стр. 9
Возрастная категория 0+
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