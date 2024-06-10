Волшебство классики: Павел Любомудров с оркестром «Метаморфоза»

Оркестр был создан в 2015 году

22 июня в 19:00 Малый зал Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского распахнет свои двери для настоящих ценителей величайших музыкальных произведений.



В этот вечер все желающие смогут насладиться звучанием блестящего струнного оркестра "Метаморфоза" под руководством всемирно известного дирижера – Павла Любомудрова.

Струнный оркестр "Метаморфоза" – это наслаждение для ценителей и гурманов классической музыки. "Метаморфоза" – это концерты с участием от 12 до 76 музыкантов, в том числе с зарубежными артистами мирового уровня.

Оркестр "Метаморфоза" был создан в 2015 году дирижером Павлом Любомудровым, выпускником Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова по специализации оперно-симфоническое дирижирование (класс Заслуженного артиста РСФСР, профессора А.В. Алексеева).

Струнный оркестр "Метаморфоза" является членом Белорусского союза музыкальных деятелей. Оркестру всего 7 лет, тем не менее, он провел более 40 концертных программ, некоторые из них получили высокую оценку белорусских и зарубежных критиков.

Когда: 22 июня в 19:00

Где: Малый зал Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского

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