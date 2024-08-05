В Измайловском парке 31 августа пройдет "Забег ради жизни"

В Измайловском парке 31 августа пройдет "Забег ради жизни"
Фото: пресс-служба
Благотворительное мероприятие проводит фонд "Линия жизни"

Фонд "Линия жизни" проведет 31 августа благотворительный "Забег ради жизни". В забеге, который пройдет в Измайловском парке, будут представлены четыре дистанции: 10 км, 5 км, 1 км и специальная юбилейная дистанция в честь 20-летия фонда – 20 км. А для самых маленьких спортсменов предусмотрен бесплатный игровой старт на 300 м.

Для всех финишеров "Забега ради жизни" приготовлены памятные медали, а для победителей на дистанциях – призы от фонда.

К забегу можно присоединиться и удаленно. Онлайн-участнику необходимо иметь смартфон с установленным приложением для фиксирования физической активности. Каждый зафиксированный финишер онлайн-забега тоже получит памятную медаль.

Всего за 20 лет работы фонда необходимую медицинскую помощь получили более 14 тыс. детей, а более 70 тысяч прошли лечение на приобретенном фондом высокотехнологичном оборудовании.

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