В Измайловском парке 31 августа пройдет "Забег ради жизни"

Благотворительное мероприятие проводит фонд "Линия жизни"

Фонд "Линия жизни" проведет 31 августа благотворительный "Забег ради жизни". В забеге, который пройдет в Измайловском парке, будут представлены четыре дистанции: 10 км, 5 км, 1 км и специальная юбилейная дистанция в честь 20-летия фонда – 20 км. А для самых маленьких спортсменов предусмотрен бесплатный игровой старт на 300 м.

Для всех финишеров "Забега ради жизни" приготовлены памятные медали, а для победителей на дистанциях – призы от фонда.

К забегу можно присоединиться и удаленно. Онлайн-участнику необходимо иметь смартфон с установленным приложением для фиксирования физической активности. Каждый зафиксированный финишер онлайн-забега тоже получит памятную медаль.

Всего за 20 лет работы фонда необходимую медицинскую помощь получили более 14 тыс. детей, а более 70 тысяч прошли лечение на приобретенном фондом высокотехнологичном оборудовании.