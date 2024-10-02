Идея открыть компанию в Омане позволит вам получить целый ряд преимуществ для ведения международного бизнеса в условиях санкций. По оманским законам иностранные инвесторы могут владеть 100% акций в свободных экономических зонах и определенных отраслях экономики этой ближневосточной страны. Стратегическое расположение Омана позволяет легко взаимодействовать с рынками Азии, Африки и Европы, а прозрачное законодательство и поддержка со стороны правительства гарантируют стабильность бизнеса и позволяют осуществлять долгосрочное планирование инвестиций.



Отсутствие подоходного налога в Омане, а также наличие налоговых льгот для новых компаний, особенно в свободных экономических зонах могут стать отличным подспорьем для запуска стартапа или расширения бизнеса на мировом уровне. Свободные экономические зоны Омана предоставляют крайне выгодные льготные условия для ведения бизнеса, включая освобождение от таможенных пошлин и быстрые процедуры регистрации.

Как открыть компанию в Омане

Открытие компании в Омане включает следующие шаги:

Выбор организационно-правовой формы: выберите подходящую структуру (LLC, филиал иностранной компании, свободная зона и т.д.). Резервирование названия компании: подайте заявку на проверку доступности и регистрацию названия в Министерстве торговли и промышленности Омана. Подготовка учредительных документов: подготовьте устав компании, учредительный договор и другие необходимые документы. Подача документов: заявка подается в местные органы власти, включая документы на лицензию. Открытие банковского счета: откройте корпоративный счет в местном банке для депозита уставного капитала (если требуется). Получение коммерческой лицензии: после проверки документов компания получает лицензию на ведение бизнеса. Регистрация в торговой палате Омана: завершающим этапом является регистрация компании в Торгово-промышленной палате Омана.

Документы для открытия юрлица в Омане

Для открытия бизнеса в Омане потребуются следующие документы:

Учредительные документы: устав компании и учредительный договор. Резервирование названия: подтверждение регистрации названия компании. Копии паспортов: учредителей и директоров компании. Финансовая отчетность: При необходимости, финансовые данные учредителей. Аренда офиса: Договор аренды или подтверждение наличия офиса. Банковский счет: Подтверждение депозита уставного капитала в местном банке. Коммерческая лицензия: заявка на лицензию в Министерстве торговли и промышленности Омана.

Дополнительные документы могут потребоваться в зависимости от выбранной формы бизнеса.

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