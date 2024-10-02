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Идея открыть компанию в Омане
позволит вам получить целый ряд преимуществ для ведения международного бизнеса
в условиях санкций. По оманским законам иностранные инвесторы могут владеть
100% акций в свободных экономических зонах и определенных отраслях экономики
этой ближневосточной страны. Стратегическое расположение Омана позволяет легко
взаимодействовать с рынками Азии, Африки и Европы, а прозрачное
законодательство и поддержка со стороны правительства гарантируют стабильность
бизнеса и позволяют осуществлять долгосрочное планирование инвестиций.
Отсутствие подоходного налога в Омане, а также наличие налоговых льгот для новых компаний, особенно в свободных экономических зонах могут стать отличным подспорьем для запуска стартапа или расширения бизнеса на мировом уровне. Свободные экономические зоны Омана предоставляют крайне выгодные льготные условия для ведения бизнеса, включая освобождение от таможенных пошлин и быстрые процедуры регистрации.
Как открыть компанию в Омане
Открытие компании в Омане включает следующие шаги:
Документы для открытия юрлица в Омане
Для открытия бизнеса в Омане потребуются следующие документы:
Дополнительные документы могут потребоваться в зависимости от выбранной формы бизнеса.
Юридическая компания Smart Advisors Group (ИП Назаркин С.В. ИНН 772873042915, ОГРНИП: 321774600143697) готова взять на себя весь процесс и готова открыть компанию в Омане для вас под ключ в самые короткие сроки по низким ценам.
Но только на своих условиях