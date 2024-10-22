Как правильно выбрать комплект украшений: 7 полезных советов

Выбрать комплект украшений, например, золотые серьги с колечком – это как найти идеальную пару обуви. Хочется, чтобы аксессуары подходили к каждому наряду, были удобными и эффектными. Как не запутаться среди всего многообразия сережек, колец и прочего? Вот 7 советов от ювелира, которые помогут упростить этот процесс.



Учитывайте свою форму лица

Секрет стиля – это баланс. Например, если у вас круглое лицо, длинные серьги сделают его визуально более вытянутым. А если ваше лицо вытянутое, лучше выбрать серьги округлых форм – так создается гармония. Примерьте несколько вариантов и посмотрите, как они "работают" с вашей внешностью.

Подбирайте украшения под тип фигуры

Украшения могут подчеркнуть достоинства фигуры, если правильно их выбрать. Важно, чтобы колье, браслет или серьги не только нравились, но и "работали" в тандеме с вашим телом. Например, крупное колье на миниатюрной девушке может выглядеть слишком массивно. А вот длинные серьги придадут элегантность любой фигуре.

Не выходите за рамки своего стиля

Что вы чаще всего носите? Если вы предпочитаете классику — выбирайте элегантные минималистичные комплекты, например, тоненькое золотое кольцо и гвоздики. Если в вашем гардеробе больше бохо-образов – экспериментируйте с текстурными и многослойными украшениями. Ваш стиль должен быть вашим главным ориентиром.

Обратите внимание на цвет металла

Все дело в оттенке кожи. Холодные оттенки кожи (со слегка розоватым подтоном) лучше сочетаются с серебром, белым золотом или платиной. Если у вас теплый подтон (желтоватый или оливковый оттенок кожи), то выбирайте золото, бронзу и медь. А если не можете определиться – попробуйте смешивать металлы. Это сейчас очень модно и универсально.

Определитесь с видом камня

Изумрудные серьги, колье с бриллиантами или браслет с рубином? Драгоценные камни не только красивы, но и могут рассказать что-то о вашем характере. Например, сапфиры ассоциируются с мудростью и спокойствием, а рубины – с энергией и страстью. Подбирайте камни не только по цвету, но и по своему внутреннему состоянию.

Не гонитесь за одинаковостью

Комплекты – это не всегда про внешнюю одинаковость украшений. Иногда это про общую гармонию или акценты. Например, колье может быть более сложным, а серьги – лаконичными. Важно, чтобы украшения дополняли друг друга и не перегружали образ.

Не забывайте про комфорт

Как бы ни хотелось выглядеть эффектно, важно, чтобы украшения не вызывали дискомфорт. Слишком тяжелые серьги или браслеты, которые постоянно цепляются за одежду, могут испортить вам весь день. Так что примерка перед покупкой очень желательна.

Заключение

Выбирая комплект украшений, ориентируйтесь на свой стиль, тип фигуры, форму лица и цвет кожи. Украшения — это не просто аксессуары, это часть вашего "я". Подходите к этому выбору не спеша и с удовольствием.