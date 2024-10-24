Оркестр RockestraLive исполнит в Кремле хиты "Сектор Газа"

В Большом зале ГКД состоится концерт «Симфония Сектор Газа»

15 ноября в Большом зале Кремлевского дворца состоится концертная программа оркестра RockestraLive "Симфония Сектор Газа". На этот раз симфонический оркестр RockestraLive исполнит хиты самой народной рок-группы девяностых. На сцене также выступят музыканты "золотого состава": Татьяна Фатеева, Игорь Жирнов, Игорь Кущев, Владимир Лобанов.

За 13 лет своего творческого пути основатель и бессменный лидер группы "Сектор Газа" Юрий (Хой) Клинских создал целую вселенную персонажей и смыслов.

Симфонический оркестр RockestraLive получил официальное разрешение от законных правообладателей на исполнение в этот вечер композиций из репертуара группы в Государственном Кремлевском Дворце. А потому в честь 60-летия Юрия Хоя симфонический оркестр RockestraLive исполнит в ГКД его главные хиты – от самых ранних, времен "Колхозного панка", и до таких мегапопулярных, как "Туман", "Лирика" или "Пора домой".



Когда: 15 ноября 2024 года, 19:00

Где: Большой зал Государственного кремлевского дворца



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