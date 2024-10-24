В Петербурге пройдет симфонический концерт во славу Чайковского

В Петербурге пройдет симфонический концерт во славу Чайковского
Фото: пресс-служба
Зрители увидят фрагменты балетов "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и "Щелкунчик"

В петербургском БКЗ "Октябрьский" 28 октября 2024 года в рамках Большого международного фестиваля Чайковского – "Чайковский. Перезагрузка" пройдет симфонический концерт "Музыка балетов Чайковского". Этот вечер – уникальная возможность не только насладиться прекрасной музыкой, но и проникнуться мощью гения русского композитора.

В программе – специально подобранные сцены из бессмертных балетов Петра Ильича Чайковского: "Танец маленьких лебедей", "Венгерский танец (чардаш)" и "Русский танец" из "Лебединого озера"; Интродукция, Адажио и Вальс из "Спящей красавицы"; "Танец феи Драже", "Вальс цветов", Адажио из "Щелкунчика", и многое другое.

Они прозвучат в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга под руководством Максима Алексеева.

"Музыка этих трех балетов настолько шедевральна, что ее величие признает весь культурный мир. Даже во времена отмены русской культуры она не покинула сцен и из концертных залов недружественных стран. При этом за полтора века она не стала "нафталином", а наоборот – обрела новые смыслы", – отмечают организаторы концерта.

Большой международный фестиваль Чайковского – "Чайковский. Перезагрузка" реализуется фондом "Мост искусств" с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного президентским фондом культурных инициатив, а также при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга и администрации Тихвинского района Ленинградской области. 

Когда: 28 октября, 19:00
Где: БКЗ "Октябрьский" (Санкт-Петербург, Лиговский пр., 6)

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