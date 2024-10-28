В VK Play Арена наградили победителей Top Hit Music Awards

Концерт состоял из двух тематических отделений

16 октября в VK Play Арена состоялась XI Церемония вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards. В событии приняли участие как маститые звезды, так и новые артисты, хиты которых обрели популярность только в этом году.



Первой номинацией, в которой вручались награды, стала номинация "Лучший радиохит 2023 года". В категории "женский вокал" главным хитом была признана песня "Иначе все это зря" в исполнении Мари Краймбрери, прозвучавшая в эфире более 1,4 млн раз. "Простые слова" в исполнении Zvonkiy стали лучшим "мужским" треком, а песня "Мимо меня" Filatov & Karas стала абсолютным радиохитом в России, собрав более 2 млн эфиров.

В номинации "Лучший радиохит 2024 года" в категории "Смешанный вокал" награду получили сразу два хита: "Качели" в исполнении группы Artik & Asti и "Не представляешь" группы "5утра" и Вани Дмитриенко. "Случайности не случайны" в исполнении Мота и хит группы "Моя Мишель" "Ветер меняет направление" победили, соответственно, в мужской и женской категориях.

Солистка группы "Моя Мишель" Татьяна Ткачук стала обладательницей награды в номинации "Радиовзлет 2024 года".

Мари Краймбрери, Дима Билан и группа Filatov & Karas были признаны лучшими исполнителями на радио в России в 2024 году. Песни только этих трех артистов прозвучали в эфире за год более 12 млн раз.

Концертную часть премии открыла Севиль и группа Artik & Asti с пронзительными хитами "Кукла" и "Качели", группа DaBro с сетом из хитов "Услышит весь район", "Дальше – больше" и "На часах ноль-ноль", и дуэт Zvonkiy & Асия с треком "Лети".

Мари Краймбрери отметила свою победу сразу в нескольких номинациях TopHit песней "Мне все же нравится жить", а дуэту Ханны & Кирилла Мойтона подпевал весь зал во время исполнения кавера на трек легендарной "Я это ты" Мурата Насырова. Первое отделение церемонии завершилось выступлением певицы Daasha и группы "Те100стерон".

Второе отделение церемонии организаторы посвятили звездам Интернета. Лауреатами в номинации "Лучший Интернет-хит 2023 года" стали Инстасамка с мегахитом "За деньги да", группа "5утра" с песней "Давай сбежим (искорки)" и NLO с "Танцами".

Картина, представленная TopHit по 2024 году, оказалась принципиально новой. Лучшим хитом нынешнего года стала "Матушка" в исполнении Татьяны Куртуковой, собравшая сотни миллионов стримов в российском Интернете и полмиллиона эфиров на радио. Еще одним лауреатом в этой номинации неожиданно стал исполнитель из Казахстана Jazzdauren с хитом "Дарите женщинам цветы".

Лучшими исполнительницами рунета были признаны Инстасамка и Anna Asti, а лучшим исполнителем – Ислам Итляшев. В "групповом забеге" уже четвертый год подряд победил дуэт Miyagi & Andy Panda (Эндшпиль), чьи треки и клипы ежегодно собирают в России до миллиарда прослушиваний и просмотров в Интернете.

"Интернет-взлетом года" стали дуэт Galibri & Mavik и группа "5утра", а "Интернет-открытием" – сразу три новых ярких звезды: Amirchik, NLO и Татьяна Куртукова.