XIV фестиваль «Арт-футбол 2024» пройдет 3-4 ноября на манеже «Спартак»

Мероприятие проводится с 2007 года

23 октября 2024 года на площадке Ситуационного центра города Москвы состоялась пресс-конференция, посвященная XIV футбольно-музыкальному фестивалю "Арт-футбол 2024. Мероприятие открыл организатор фестиваля "Арт-футбол", президент футбольного клуба "Старко", генеральный директор Дирекции благотворительных программ "Старко", лидер группы "Зодчие" Юрий Давыдов.



Он рассказал об истории и особенностях проведения футбольно-музыкального фестиваля "Арт-футбол". Событие проводится с 2007 года и это, по сути, Чемпионат мира по футболу среди артистов. Девять раз фестиваль проходил в Москве с участием мировых звезд – на международном уровне.

При этом Юрий Давыдов подчеркнул, что возобновление международного "Арт-футбола" не должно помешать тому формату, который полюбился россиянам с 2018 года. Российский фестиваль проводится в рамках празднования Дня народного единства 3-4 ноября на манеже "Спартак". В первый день играют команды артистов из разных городов России, а во второй проводится матч между командами звезд и олимпийских чемпионов разных годов и видов спорта.

В 2024 году российский "Арт-футбол" состоится в те же даты и в том же месте, что и всегда. В первый день, 3 ноября на манеже "Спартак" состоится матч 12 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, а также национальных республик – Мордовии, Калмыкии и многих других. На следующий день, 4 ноября там же состоится битва сильнейших составов за все годы "Арт-футбола".