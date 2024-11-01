Детская карта: как выбрать правильную банковскую карту для ребенка

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Дебетовая карта для ребенка – не просто альтернатива карманным
деньгам, но и "тренажер" финансовой грамотности, который помогает детям с юных
лет грамотно планировать бюджет и нести ответственность за пользование
деньгами. Родителям же, в свою очередь, важно правильно выбрать пластик и
помочь ребенку сделать первые шаги в сегменте банковских услуг.
Зачем ребенку нужна банковская карта
Прежде, чем искать, какую карту лучше оформить, необходимо взвесить все "за и против" оформления продукта. Такой пластик нужен ребенку старше 6 лет, чтобы:
С другой стороны, возрастает риск мошенничества: доверчивый малыш может стать жертвой злоумышленников, что, впрочем, не исключено и с наличными – деньги нередко крадут или выманивают.
Как правильно выбрать выгодную и безопасную детскую карту
Понять, какую карту лучше оформить, предстоит родителям – до 14 лет именно они должны оформлять заявку на выпуск пластика. При выборе обращайте внимание на ряд критериев:
Удобно, когда банк предлагает маленькому клиенту не только пластик, но и отдельное мобильное приложение – так легче понять, как работать с финансами.
5 советов для родителей по использованию детской карты
Родители, оформившие детскую карточку, должны провести с юным держателем инструктаж, объяснив правила безопасности. Чтобы во время использования пластика не возникало эксцессов, необходимо:
Искать, какую карточку лучше оформить, нужно вместе: малыш сможет самостоятельно подобрать дизайн, например, выбрав пластик, как у его школьных друзей. Задача родителей – объяснить правила обслуживания и безопасности.
К проблеме подключили президента США
Военный усомнился в способности Украины удержать свои территории