Детская карта: как выбрать правильную банковскую карту для ребенка

Дебетовая карта для ребенка – не просто альтернатива карманным деньгам, но и "тренажер" финансовой грамотности, который помогает детям с юных лет грамотно планировать бюджет и нести ответственность за пользование деньгами. Родителям же, в свою очередь, важно правильно выбрать пластик и помочь ребенку сделать первые шаги в сегменте банковских услуг.



Зачем ребенку нужна банковская карта

Прежде, чем искать, какую карту лучше оформить, необходимо взвесить все "за и против" оформления продукта. Такой пластик нужен ребенку старше 6 лет, чтобы:

совершать первые мелкие покупки – приобрести мороженое, оплатить обед в школе, доехать домой на автобусе;

родители могли контролировать расходы – с наличными не получится точно узнать, куда потрачены деньги;

не бояться, что чадо обсчитают в магазине, деньги будут утеряны – финансы под защитой;

научить детей ответственности – карточка позволит почувствовать себя взрослее, скопировав поведение родителей;

повысить финансовую грамотность – ребенок научится распоряжаться деньгами, экономить, работать с бонусами, знания пригодятся в будущем.

С другой стороны, возрастает риск мошенничества: доверчивый малыш может стать жертвой злоумышленников, что, впрочем, не исключено и с наличными – деньги нередко крадут или выманивают.

Как правильно выбрать выгодную и безопасную детскую карту

Понять, какую карту лучше оформить, предстоит родителям – до 14 лет именно они должны оформлять заявку на выпуск пластика. При выборе обращайте внимание на ряд критериев:

стоимость обслуживания, размер комиссии за пополнение, плата за уведомления;

дизайн пластика – ищите карточку, которая визуально понравится, например, с любимым героем мультфильма;

наличие программы лояльности – идеально, если за траты будут начислены бонусы, что дополнительно стимулирует держателя;

возможности родительского контроля – просмотр расходов, установление лимитов, ограничение отдельных видов операций.

Удобно, когда банк предлагает маленькому клиенту не только пластик, но и отдельное мобильное приложение – так легче понять, как работать с финансами.

5 советов для родителей по использованию детской карты

Родители, оформившие детскую карточку, должны провести с юным держателем инструктаж, объяснив правила безопасности. Чтобы во время использования пластика не возникало эксцессов, необходимо:

внимательно изучить тарифы, отслеживать их актуальность в личном кабинете;

запретить передачу друзьям – ПИН-код необходимо запомнить, а не записать;

пополнять счет по согласованному графику – раз в месяц или неделю, что научит ребенка планировать бюджет;

регулярно отслеживать операции, проверяя, где расходуются средства;

объяснить держателю, что в случае утери пластика следует незамедлительно сообщить родителям.

Искать, какую карточку лучше оформить, нужно вместе: малыш сможет самостоятельно подобрать дизайн, например, выбрав пластик, как у его школьных друзей. Задача родителей – объяснить правила обслуживания и безопасности.