В Москве отпразднуют 90-летие Государственного джазового оркестра имени Олега Лундстрема

Оркестр был основан в 1934 году и является старейшим в мире

12 ноября 2024 года в Концертном зале имени Чайковского состоится торжественное празднование 90-летия Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема – старейшего джазового оркестра в мире, признанного как уникальный культурный феномен.

В этот день оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России Бориса Фрумкина, представит юбилейную программу, в которой прозвучат шедевры джазовой классики и авторские аранжировки произведений отечественных композиторов.

Юбилейный концерт будет включать знаковые произведения, охватывающие разные эпохи творчества оркестра. На сцене вместе с оркестром выступят знаменитые солисты: Анна Бутурлина, Мари Карне, Мариам Мерабова, Аня Чиповская, а также пианист, народный артист России Сергей Жилин и саксофонистка Софья Тюрина.

Оркестр, основанный Олегом Лундстремом в 1934 году в Харбине, с первых лет стал символом нового звучания и высокого уровня джазового искусства. Своей популярности он добился еще в Шанхае, куда переехал в 1936 году и стал первым профессиональным джазовым ансамблем на Дальнем Востоке. В 1947 году музыканты вернулись на родину, где началась новая глава истории оркестра, связанная с большими концертами, творческими открытиями и сотрудничеством с ведущими композиторами и джазменами.

За годы существования оркестр провел более 10,000 концертов, представляя джазовую музыку во всех уголках СССР и за его пределами, а также участвовал в крупнейших фестивалях от Польши до Индии и США. Репертуар оркестра охватывает лучшие джазовые произведения мировой классики, а также работы композиторов из России и других стран, включая уникальные аранжировки, созданные специально для этого коллектива.

Сегодня государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема по праву считается неотъемлемой частью мирового культурного наследия и продолжает радовать публику, воплощая дух времени и сохраняя традиции, заложенные его основателем.