Сублимационная печать на синтетической ткани: от аксессуаров до флагов и баннеров

Сублимационная печать на синтетической ткани: от аксессуаров до флагов и баннеров
Фото: rusflagcity.ru

Сублимационная печать позволяет переносить яркие, детализированные изображения на ткань, делая их стойкими и долговечными. Метод активно используется в производстве одежды, аксессуаров, рекламных баннеров, флагов и многого другого, как в маркетинговых целях, так для создания имиджевой продукции и сувениров.

Одна из ведущих российских компаний в этой области – РУСФЛАГ – предлагает полный цикл производства тканевых изделий по макету заказчика и на основе собственных отработанных лекал.

Преимущества сублимационной печати

Метод сублимации зарекомендовал себя как наиболее эффективный способ нанесения изображения на синтетические материалы, будь то изготовление флагов или цветных шопперов. Суть процесса заключается в переводе специальных чернил из твердого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу, что позволяет им проникать глубоко в волокна ткани. Это обеспечивает устойчивость рисунка и позволяет добиться насыщенных цветов.

Такая печать отличается устойчивостью к внешним воздействиям. Изображения не выгорают на солнце, не теряют яркости при стирке и не повреждаются при контакте с влагой. Это особенно важно для продукции, которая используется на улице: флаги, баннеры и вывески сохраняют свои цвета даже при длительной эксплуатации.

Сублимация позволяет печатать на ткани, изображение можно нанести на всю поверхность материала, создавая эффект полной запечатки. Это позволяет избежать швов и стыков, что особенно ценно при производстве одежды и крупных рекламных полотен.

Сублимационные чернила передают мельчайшие детали изображения, что делает метод идеальным для создания сложных дизайнов. Тонкие линии, градиенты и даже фотографии будут выглядеть качественно и чётко.

В процессе сублимации не используются токсичные материалы, и метод практически не создает отходов. Это делает его безопасным как для производства, так и для конечного потребителя.

Сублимация идеально подходит для синтетических тканей, что делает её универсальной для создания самой разной продукции: от спортивной формы и аксессуаров до флагов, вывесок и рекламных баннеров.

РУСФЛАГ – любая тканевая продукция с печатью

Компания РУСФЛАГ является одним из лидеров в сфере сублимационной печати и предлагает полный цикл производства изделий на синтетических тканях. Благодаря своим технологиям и профессиональной команде, РУСФЛАГ способна обеспечить выполнение заказов любого уровня сложности, от небольших партий продукции до крупномасштабных проектов.

Клиенты могут предоставить собственный макет, в случае необходимости дизайнеры компании могут помочь доработать макет или предложить свои идеи.

РУСФЛАГ работает как полноценная фабрика, предлагая весь цикл услуг от печати до пошива изделий. Это гарантирует качество и позволяет контролировать каждый этап производства, обеспечивая строгое соответствие продукции требованиям заказчика.

В ассортименте компании – разнообразные изделия: от флагов и баннеров до одежды и текстиля для интерьера. Используются только качественные синтетические материалы, которые подходят для долговечной печати.

Узнать больше о компании вы можете на ее официальном сайте https://rusflagcity.ru/

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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