Московская премия URBAN 24 пройдет 21 ноября

Московская премия URBAN 24 пройдет 21 ноября
Фото: пресс-служба
Имена лучших девелоперов столицы станут известны уже через неделю

21 ноября московский девелопмент станет свидетелем одного из самых значимых событий в сфере – премии URBAN. Все девелоперы столицы, архитекторы, проектировщики, агентства недвижимости встретятся на ежегодном вечере, посвященном достижениям в отрасли недвижимость.

В этот раз организаторы выбрали главной темой церемонии – "Made in Россия", таким образом подчеркивая особенности нашей страны, которые объединяют поколения и формируют уникальный культурный код. Проекты участников поставлены на пьедестал наряду с выдающимися архитектурными произведениями, демонстрируя, что современное строительство ведется с учетом долгосрочной ценности и исторического контекста.

В этом году представлено 40 номинаций, отражающих актуальные тренды и достижения в девелопменте. 70 экспертов обеспечат беспристрастность и высокие стандарты оценки проектов. Всего ожидается 450 гостей.

В ходе церемонии гости премии выберут победителей в номинациях: Девелопер года, Персона года и Grand Prix.

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