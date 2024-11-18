Иммиграция в Бельгию: с чего начать

Иммиграция в Бельгию: с чего начать
Фото: Freepik

Бельгия отличается прозрачной системой получения вида на жительство и последующей натурализации. При этом важно понимать, что переезд в Бельгию требует тщательной подготовки и соответствия определенным критериям.

Несмотря на высокую конкуренцию на рынке труда и существенную налоговую нагрузку, Бельгия остается одним из самых привлекательных направлений для релокации в 2025 году.

Основные пути получения ВНЖ

Бельгийское законодательство предусматривает несколько основных путей получения вида на жительство. У каждого подхода свои ограничения, сроки оформления, особенности, требования к иностранцу, доходам.

Трудоустройство в бельгийской компании

Минимальная годовая зарплата для получения рабочей визы должна превышать 43,000 евро. Срок действия первичного ВНЖ обычно соответствует длительности трудового контракта.

Открытие собственного бизнеса

Предпринимательская деятельность требует серьезного подхода и значительных инвестиций. Минимальный уставной капитал составляет 18,550 евро. Процесс получения профессиональной карты предпринимателя может занять от 3 до 6 месяцев.

Воссоединение с семьей

Этот путь требует документального подтверждения родственных связей и наличия достаточного дохода у приглашающей стороны. Новоприбывшие родственники обязаны пройти интеграционные курсы.

Обучение в местных университетах

Необходимо поступление в аккредитованное учебное заведение и подтверждение финансовой состоятельности – минимум 850 евро ежемесячного дохода. Студенты имеют право на частичную занятость во время обучения, а после получения диплома могут претендовать на рабочую визу по упрощенной процедуре.

Получение Blue Card

Такой вариант предполагает наличие высшего образования или значительного профессионального опыта в востребованной области. Годовой доход должен превышать 56,000 евро. Преимущество данного способа заключается в возможности работы в других странах ЕС и ускоренном пути к получению ПМЖ.

После оформления ВНЖ следует период ожидания - обычно от 3 до 5 лет для получения постоянного места жительства. При этом важно поддерживать легальный статус и соблюдать все требования миграционного законодательства.

Финансовый аспект переезда

В Бельгии действует прогрессивная система налогообложения, где ставки варьируются от 25% до 50% в зависимости от уровня дохода. Помимо подоходного налога, работающие резиденты отчисляют около 13% на социальное страхование.

Стоимость жизни существенно различается в зависимости от региона. В Брюсселе аренда однокомнатной квартиры обойдется в 700-900 евро, в то время как в небольших городах можно найти жилье от 500 евро. Коммунальные платежи в среднем составляют 150-200 евро в месяц.

Продуктовая корзина на семью из двух человек составляет примерно 400-500 евро в месяц. При этом цены в супермаркетах могут значительно различаться.

Для комфортной жизни семье из двух человек рекомендуется иметь ежемесячный доход после уплаты налогов не менее 3500-4000 евро. Также важно сформировать финансовую подушку безопасности в размере шести месячных бюджетов перед переездом.

Профессиональная консультация как залог успеха

Сложность бельгийского законодательства и постоянные изменения в миграционной политике делают профессиональную юридическую поддержку при возможной релокации и получении ВНЖ в ЕС практически безальтернативной.

Инвестиция в квалифицированную юридическую помощь от компании aristipp.com значительно повышает шансы на успешное получение вида на жительство и помогает избежать дорогостоящих ошибок в процессе иммиграции.

Зловещий знак: ВСУ перепуганы маневром ВС РФ в Купянске

На Западе полагают, что город скоро отойдет под контроль России

Покушение на Трампа: Иран оказался ни при чем

Тегеран опасается последствий после прихода республиканца к власти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей