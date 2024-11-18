Иммиграция в Бельгию: с чего начать

Бельгия отличается прозрачной системой получения вида на жительство и последующей натурализации. При этом важно понимать, что переезд в Бельгию требует тщательной подготовки и соответствия определенным критериям.



Несмотря на высокую конкуренцию на рынке труда и существенную налоговую нагрузку, Бельгия остается одним из самых привлекательных направлений для релокации в 2025 году.

Основные пути получения ВНЖ

Бельгийское законодательство предусматривает несколько основных путей получения вида на жительство. У каждого подхода свои ограничения, сроки оформления, особенности, требования к иностранцу, доходам.

Трудоустройство в бельгийской компании

Минимальная годовая зарплата для получения рабочей визы должна превышать 43,000 евро. Срок действия первичного ВНЖ обычно соответствует длительности трудового контракта.

Открытие собственного бизнеса

Предпринимательская деятельность требует серьезного подхода и значительных инвестиций. Минимальный уставной капитал составляет 18,550 евро. Процесс получения профессиональной карты предпринимателя может занять от 3 до 6 месяцев.

Воссоединение с семьей

Этот путь требует документального подтверждения родственных связей и наличия достаточного дохода у приглашающей стороны. Новоприбывшие родственники обязаны пройти интеграционные курсы.

Обучение в местных университетах

Необходимо поступление в аккредитованное учебное заведение и подтверждение финансовой состоятельности – минимум 850 евро ежемесячного дохода. Студенты имеют право на частичную занятость во время обучения, а после получения диплома могут претендовать на рабочую визу по упрощенной процедуре.

Получение Blue Card

Такой вариант предполагает наличие высшего образования или значительного профессионального опыта в востребованной области. Годовой доход должен превышать 56,000 евро. Преимущество данного способа заключается в возможности работы в других странах ЕС и ускоренном пути к получению ПМЖ.

После оформления ВНЖ следует период ожидания - обычно от 3 до 5 лет для получения постоянного места жительства. При этом важно поддерживать легальный статус и соблюдать все требования миграционного законодательства.

Финансовый аспект переезда

В Бельгии действует прогрессивная система налогообложения, где ставки варьируются от 25% до 50% в зависимости от уровня дохода. Помимо подоходного налога, работающие резиденты отчисляют около 13% на социальное страхование.

Стоимость жизни существенно различается в зависимости от региона. В Брюсселе аренда однокомнатной квартиры обойдется в 700-900 евро, в то время как в небольших городах можно найти жилье от 500 евро. Коммунальные платежи в среднем составляют 150-200 евро в месяц.

Продуктовая корзина на семью из двух человек составляет примерно 400-500 евро в месяц. При этом цены в супермаркетах могут значительно различаться.

Для комфортной жизни семье из двух человек рекомендуется иметь ежемесячный доход после уплаты налогов не менее 3500-4000 евро. Также важно сформировать финансовую подушку безопасности в размере шести месячных бюджетов перед переездом.

Профессиональная консультация как залог успеха

Сложность бельгийского законодательства и постоянные изменения в миграционной политике делают профессиональную юридическую поддержку при возможной релокации и получении ВНЖ в ЕС практически безальтернативной.

Инвестиция в квалифицированную юридическую помощь от компании aristipp.com значительно повышает шансы на успешное получение вида на жительство и помогает избежать дорогостоящих ошибок в процессе иммиграции.