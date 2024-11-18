В Кремле пройдет концерт “Золотые хиты рока”

Программу представляет симфонический оркестр Москвы "Русская филармония"

23 ноября 2024 г. в Кремлевском дворце пройдет концерт симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" – "Золотые хиты рока". Короли рок-сцены Симоне Романато, Доминик Уоррен, Роберто Молинеллии и "Русская филармония" подарят новую жизнь вечным хитам Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones, Europe, Led Zeppelin.



Выступления Симоне Романато и Доминика Уоррена всегда проходят с головокружительным успехом по всему миру. У артистов огромная армия поклонников и фанатов на всех континентах, и московскую публику они уже покорили своим темпераментом, страстью и потрясающим вокалом. Итальянский дирижер Роберто Молинелли обладает неотразимой харизмой, с первых мгновений заряжает весь зрительный зал своей невероятной энергетикой и превращает каждый концерт в настоящее музыкальное шоу, объединяя оркестр, солистов и публику.

В концерте также примут участие специальные гости – популярные российские исполнители, финалисты топовых телевизионных шоу.

Когда: 23 ноября в 19:00

Где: Государственный Кремлевский Дворец

Запрещено для детей младше 6 лет (категория 6+)