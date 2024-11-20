"Мосфильм" завершит празднование 100-летнего юбилея масштабным новогодним представлением

"Мосфильм" завершит празднование 100-летнего юбилея масштабным новогодним представлением
Спектакль "Полный вперед!" покажут с 21 декабря по 12 январ

Киностудия "Мосфильм" празднует в этом году свой 100-летний юбилей. Празднование завершится масштабным новогодним представлением для маленьких и взрослых - в этом сезоне оно получило название "Полный вперед!".

С 21 декабря по 12 января сразу в двух павильонах главной киностудии страны пройдет ежегодное новогоднее представление для всей семьи. В павильоне, где снимали "Весну", "Войну и мир", телешоу "Голубой огонек", построят комфортный зрительный зал. А в соседнем – создадут Рождественскую кинодеревню с выставкой редкого реквизита и костюмов из отечественных киносказок, почтой Деда Мороза, всевозможными мастер-классами и насыщенной анимационной программой. 

Организаторы мероприятия утверждают, что готовят очередной сюрприз для своей публики, представив на суд зрителей интерактивный мультимедийный мюзикл для маленьких и взрослых. В центре захватывающего сюжета вновь окажутся Дед Мороз и его команда. И, как водится только в настоящих сказках, в самый ответственный момент что-то пойдет не так...

Спектакль обещают насытить спецэффектами – лазерной графикой, тяжелыми дымами, пневмофейерверком, системой электронного управления фонами и масштабными светодиодными экранами, а еще – установить единственную в России систему индивидуального позиционирования звука в зале.


Традиционно в проекте "Киноелка на Мосфильме", который уже восемь лет подряд признается лидером рейтинга новогодних представлений Москвы, принимают участие настоящие звезды отечественного кино и телевидения – актер Станислав Дужников, хорошо известный семейной аудитории по ситкому "Воронины", и телеведущий Дмитрий Хрусталев. Артисты примут участие в видеоэпизодах, увидеть которые зрителям предстоит на больших светодиодных экранах, вписанных в декорацию спектакля.

Помимо самого шоу, наполненного киноцитатами и интересными фактами истории кино, зрители увидят выставку кинонаград "Мосфильма", включая статуэтки "Оскар", экспозицию старинных кинокамер и раритетного оружия, оригиналы костюмов гайдаевской троицы, фотовыставку со съемок Мосфильмовских картин, инсталляции по мотивам известных кинофильмов, а также примут участие в киновикторине, посвященной 100-летнему юбилею киноконцерна.

Когда: 21 декабря 2024 г. – 12 января 2025 г.
Где: киноконцерн "Мосфильм", ул. Мосфильмовская д. 1

Категория 0+

Трамп предложил снять санкции с России при одном условии

Политик намерен использовать подход "кнута и пряника"

Осужденный за серию убийств брат Смольянинова* рвется на свободу

Кровожадный родственничек звезды давно сидит за решеткой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей