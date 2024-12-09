В Москве начался Всероссийский патриотический форум с вручением Национальной премии «Патриот»

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С 8 по 9
декабря в Москве проходит Всероссийский патриотический форум – событие,
объединяющее неравнодушных и активных людей, которые реализуют себя в служении,
развитии и укреплении страны. В День Героев Отечества также наградят лауреатов
Национальной премии "Патриот" и "Патриот-2024". Организатором выступает
Роспатриотцентр Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
На форуме проходит секция "Язык молодежи, стратегии вовлечения и успешные практики взаимодействия", которая посвящена исследованию языка молодежи как важного инструмента для создания эффективных коммуникационных стратегий, способствующих привлечению их внимания и установлению доверительных отношений. Особое место уделяется обсуждению предстоящего года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Участники вместе с гостями форума обсуждают, как противодействовать современным вызовам информационной безопасности и гибридным угрозам, а эксперты говорят о мерах поддержки семьи в России, раскрывают основные тренды, которые важны в понимании принципов работы с семьей. Также обсуждается вопрос важности формирования общих семейных традиций в быстроменяющемся мире.
Панельные дискуссии стали платформой для обсуждения национальных проектов, направленных на повышение качества жизни граждан.
В течение двух дней проходят секции, которые стали платформой для обсуждения философских и практических аспектов понятия "Подвиг", его моральных основ и влияния на патриотическое воспитание молодого поколения, сессии, посвященные сохранению памяти о подвигах защитников Отечества. Инфопартнер премии – RT.
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