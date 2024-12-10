Детский музыкальный театр юного актера представляет спектакль "Ёлочки-иголочки"

Он подойдет даже для самых маленьких зрителей

Ёлочки-иголочки – интерактивный спектакль для малышей. Представление идет всего 45 минут, поэтому на него можно смело идти даже с самыми маленькими детьми. Едва переступив порог театра, они окажутся в таинственной синеве снежного дома и будут окружены заботой юных артистов театра. В ожидании спектакля маленькие гости смогут взять в руки карандаши и раскраски или сыграть на музыкальных инструментах: извлечь звук из звонкого треугольника, ударить в бубен или развеселить всех звуком громкой трещотки.

В зале детей и их родителей встретят сказочные персонажи: жизнерадостные Снежинки, любящий вязание Ёжик, два Пингвина. Вместе с героями спектакля "Ёлочки-иголочки" зрители нарядят ёлку, споют вместе с артистами. Организаторы просят захватить с собой сменную обувь.

Когда: 28 декабря – 6 января

Где: "Сцена на Малой Дмитровке" (ул. М.Дмитровка, д. 8, стр. 4.)

Разрешено для детей всех возрастов (0+)