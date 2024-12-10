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Музыкальный спектакль "Школа Снежной королевы" расскажет о новых приключениях Кая и Герды. В основу спектакля легла известная детская сказка Вадима Коростылева "Школа Снежной королевы". Более 100 красочных костюмов, множество смен ярких декораций, трюки и спецэффекты.
Снежная королева решила открыть "Ледяную школу", воспитанники которой будут учиться ледяной учтивости, замораживающим взглядам, холодному отношению к чужой беде. А к концу обучения у всех выпускников сердца превратятся в кусок льда. Кто же станет первым учеником? Конечно, только один мальчик. Успеет ли Герда вновь прийти на помощь Каю?
Когда: 28 декабря – 6 января
Где: Новая Сцена на Чистых прудах. (ул. Макаренко д. 4, стр. 1)
Разрешено для детей старше 6 лет (6+)
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