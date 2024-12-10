"Вкусные истории": в Музее музыки открывается "сладкая" выставка

"Вкусные истории": в Музее музыки открывается "сладкая" выставка

Кофе, шоколад и чай давно перестали быть диковинными экзотическими продуктами – а ведь когда-то из-за них рушились целые империи, совершались тайные экспедиции секретных агентов, гонки на скоростных судах, росло фантастическое богатство торговых компаний.

В преддверии новогодних и рождественских праздников Российский национальный музей музыки представляет выставку "Вкусные истории Нового года". Выставка знакомит посетителей с музыкальными произведениями композиторов, которые сочиняли музыку, посвященную разнообразным видам лакомств.

Среди наиболее ярких экспонатов – автограф партитуры балета Петра Чайковского "Щелкунчик" 1892 года, эскизы декораций и костюмов к балетным спектаклям мастеров театральной декорации Тамары Старженецкой, Энара Стенберга, Валерия Доррера, открытки-вкладыши в коробки конфет художника Николая Каразина, посвященные опере Михаила Глинки "Жизнь за царя", нотные издания "Вальс монпансье" и Вальс "Зефир" композитора Карла Фельдмана конца XIX века, клавир "Кофейная кантата" Иоганна Себастьяна Баха, в которой композитор с юмором размышляет о вреде/пользе любимого напитка, медный тульский самовар, принадлежавший русскому басу Федору Шаляпину, и самовар музыканта, эстрадного певца и актера Леонида Утесова, оригинальная упаковка кондитерской фабрики "Товарищество паровой фабрики шоколада, конфет и чайных печений "Эйнем" – шкатулка для бисквита из красного дерева 1896 года.

"Новый год – это праздник, который любят и дети, и взрослые. Это праздник с нарядной елкой, подарками и сладостями. Наша выставка погружает в мир музыкальных произведений, вдохновленных популярными лакомствами и десертными напитками, создавая ту самую атмосферу новогоднего чуда", – говорит генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов.

Российский национальный музей музыки, основанный в 1912 году, является одним из старейших и крупнейших музыкальных музеев мира. Его коллекция насчитывает около одного миллиона музейных предметов. В фондах хранятся ценные нотные и литературные авторские рукописи, редкие издания, аудиозаписи, уникальные документы, связанные с жизнью и творчеством российских и зарубежных музыкальных деятелей. 

Где: Музей П.И. Чайковского в Москве (Кудринская пл.46/54)
Когда: с 12 декабря 2024 по 2 марта 2025 года

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