Как выбрать строительное СРО

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Если
строительная компания решила самостоятельно заняться поиском СРО, то ей придется
потратить на это 2,5 месяца.
Что нужно будет делать?
Пройти всю эту процедуру сразу и без ошибок может далеко не каждый. Тем более, что сложности могут возникнуть уже на этапе выбора саморегулируемой организации в большом списке.
Сократить срок оформления и получить гарантию результата можно, если сразу обратиться в компанию "Независимый Центр Лицензирования". Ее специалисты подберут СРО строителей в Москве из проверенной базы всего за один день и не возьмут с вас ничего лишнего. Наоборот, подскажут, как выгоднее оплатить взносы и успешно пройти любую проверку.
Кому нужно СРО строителей?
Вступать в саморегулируемую организацию необходимо всем компаниям, которые хотят заниматься строительством на законных основаниях. То есть членство в СРО дает им официальный допуск на работу и позволяет активно развивать свой бизнес.
Другие преимущества – это:
Помочь с оформлением выписки в краткие сроки могут в компании "Независимый Центр Лицензирования". Вам подберут СРО строителей из проверенной базы, помогут собрать пакет документов, найдут и добавят двух сотрудников в НРС, а также подскажут, как выгодно оплатить взносы.
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