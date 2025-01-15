Как выбрать строительное СРО

Вступать в саморегулируемую организацию необходимо всем компаниям, которые хотят заниматься строительством на законных основаниях

Если строительная компания решила самостоятельно заняться поиском СРО, то ей придется потратить на это 2,5 месяца.



Что нужно будет делать?

Изучить реестры Ростехнадзора и НОСТРОЙ Выделить несколько объединений и определить, насколько они соответствуют вашей работе Проверить их репутацию, время существования, численность и пр. Выбрать лучшего кандидата + изучить все его стандарты и условия вступления Подготовить полный пакет документов Найти минимум двух специалистов, а потом зарегистрировать их в НРС Подать документы Оплатить взносы

Пройти всю эту процедуру сразу и без ошибок может далеко не каждый. Тем более, что сложности могут возникнуть уже на этапе выбора саморегулируемой организации в большом списке.

Сократить срок оформления и получить гарантию результата можно, если сразу обратиться в компанию "Независимый Центр Лицензирования". Ее специалисты подберут СРО строителей в Москве из проверенной базы всего за один день и не возьмут с вас ничего лишнего. Наоборот, подскажут, как выгоднее оплатить взносы и успешно пройти любую проверку.

Кому нужно СРО строителей?

Вступать в саморегулируемую организацию необходимо всем компаниям, которые хотят заниматься строительством на законных основаниях. То есть членство в СРО дает им официальный допуск на работу и позволяет активно развивать свой бизнес.

Другие преимущества – это:

повышение уровня качества строительства;

информационная и юридическая поддержка участников;

право на участие в тендерах и заключение госконтрактов;

повышение авторитета среди конкурентов и лояльности со стороны заказчиков.

Помочь с оформлением выписки в краткие сроки могут в компании "Независимый Центр Лицензирования". Вам подберут СРО строителей из проверенной базы, помогут собрать пакет документов, найдут и добавят двух сотрудников в НРС, а также подскажут, как выгодно оплатить взносы.