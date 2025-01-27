"Русская Филармония" вновь представит мультимедийное шоу "Кармина Бурана"

Шоу представят в ММДМ 1 и 2 февраля

В начале февраля оркестр "Русская Филармония" в Московском Международном Доме Музыки свое самое известное мультимедийное шоу – "Кармину Бурану" Карла Орфа. Эта уникальная постановка оркестра уже стала обладателем премии правительства Москвы.

Оркестр воплотил замысел композитора – объединить музыку кантаты с магическими картинами. Все пространство зрительного зала заполняют крупномасштабные динамические видеопроекции бессмертных шедевров Босха, Брейгеля, Боттичелли, Микеланджело, Рафаэля. Художественные образы многократно усиливают эту мистическую музыку и моментально захватывают слушателя.

Кармина Бурана (Carmina Burana) - шедевр музыки XX века и самое исполняемое произведение Карла Орфа. Эта удивительная музыка с первых звуков покоряет яркой образностью, масштабной стихией ритма, смесью мягкой иронии и трепетного лиризма, эпическим размахом и щедростью красок. Музыка Орфа – главное действующее лицо представления. И музыканты, и слушатели с первых тактов попадают под ее гипнотическое воздействие.

"Бойернские песни" (таков перевод "Carmina Burana") являются памятником светского искусства эпохи Возрождения. Песенные и оркестровые номера представляют собой контрастные картины многообразной и разносторонней жизни: в одних воспеваются радости жизни, счастье, необузданное веселье, красота весенней природы, любовная страсть, в других – нелегкая жизнь монахов и бродячих студентов. Но, пожалуй, основным философским стержнем является раздумье о переменчивой и могущественной человеческой судьбе – Фортуне.

Когда: 1 февраля в 15:00 и 19:00, 2 февраля в 19:00

Где: Московский международный дом музыки

Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8

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