Театр "Одеон" представил новый формат детского спектакля

Театр "Одеон" представил новый формат детского спектакля
Фото: пресс-служба
Артисты театры покажут познавательное шоу "Крыс и Лис"

Почему корабль не тонет? Откуда в пустыне возникают миражи? Кто такие растения-хищники? Как устроен беспилотный автомобиль? Что такое дроби и зачем они нужны?

Двое неразлучных друзей – Крыса-Дальнобойщик и Хитрый Лис – на грузовом автомобиле доставляют секретный груз к празднику. В пути они сталкиваются с неожиданными препятствиями, которые преодолевают вместе с ребятами, благодаря знаниям физики, математики, биологии и даже программирования.

Вместе с героями и их удивительным грузовиком-конструктором зрители совершат круиз под водой, окажутся в сердце пустыни, пролетят через центр торнадо и попадут на экскурсию в Древнюю Грецию.

В дороге юных путешественников ждет много песен, танцев, оригинальных костюмов и ярких декораций, а в середине пути Крыс и Лис проведут веселую разминку для тех, кто засиделся на одном месте.

В спектакле занята труппа театра "ОДЕОН", а также артисты ведущих московских драматических и музыкальных театров.

В стоимость билета входит:

  • Порция римской пиццы "Маргарита"
  • Картофель фри с сырным соусом
  • Цитрусовый лимонад

Продолжительность шоу: 1 час 20 минут (без антракта)

Где: театр "ОДЕОН", г. Моcква, 3-я Ямского Поля ул., 15
Когда: каждую субботу и воскресенье

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