"Русская Филармония" отпразднует 25-летний юбилей праздничным концертом

23 марта в Доме Музыки состоится праздничный концерт к юбилею Симфонического оркестра Москвы "Русская Филармония". Коллектив был учрежден ровно 25 лет назад коллектив был правительством Москвы. На протяжении всего этого времени бессменным руководителем "Русской Филармонии" является лауреат премии правительства Москвы, почетный деятель искусств города Москвы, Заслуженный работник культуры Российской Федерации – Гаянэ Шиладжян. Она также автор и продюсер всех концертных программ оркестра.

За последние несколько лет коллектив "Русской Филармонии" представил публике не только классические программы, мультимедийные проекты, но также различные трибьюты с участием зарубежных артистов. Оркестр выступал со звездами российского шоу-бизнеса – Баста, Анна Асти, Алсу, группа "Ума Турман", принимал участие в премьере оперы "Князь Владимир" Игоря Матвиенко.

Кроме того, оркестр "Русская Филармония" с начала проведения СВО активно занимается сбором гуманитарной помощи и организацией концертов в военных госпиталях. За время проведения СВО было собрано и направлено более 50 тонн гуманитарного груза, а также проведено 45 концертов в военных госпиталях.

23 марта в праздничном концерте солистами будут участники популярных телевизионных шоу и мюзиклов, вокалисты Аскер Бербеков, Арсен Мукенди, Эдвард Хачарян, Марианна Савон, Дмитрий Ермак, Наталия Быстрова; солистка оперной труппы Большого театра Дарья Зыкова; певец Николай Рябуха; бандеонист Иван Таланин; трио балалаек Александра Захарато; музыканты "Русской Филармонии" скрипач Родион Петров, вокалистка Анна Сенечкина, виолончелист Александр Забабуркин, трубач Александр Ветух. За дирижерским пультом в этот день маэстро Фабио Мастранджело и Сергей Тарарин.

Когда: 23 марта, 19:00

Где: ММДМ

Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8

Категория 12+