В саду "Эрмитаж" состоится благотворительная акция "Чья-то жизнь — уже не мелочь"

В саду "Эрмитаж" состоится благотворительная акция "Чья-то жизнь — уже не мелочь"
Фото: пресс-служба

Традиционную благотворительную акцию "Чья-то жизнь – уже не мелочь" фонд "Линия Жизни" в этот раз проводит совместно со студией "Союзмультфильм". Цель акции – показать, что даже минимальная помощь важна.

Акция "Чья-то жизнь – уже не мелочь" была придумана и впервые проведена в 2009 году. Дети и взрослые с большим энтузиазмом относятся к идее сдать накопившуюся дома мелочь на благотворительные цели. Наверняка, избавляясь от надоевших монет, участники не предполагали, какой они делают внушительный вклад. За 16 лет фонд собрал 26,1 млн рублей – по объему чуть больше "КамАЗа" с монетами. Благодаря акции мы смогли фонд смог спасти 92 тяжелобольных ребенка. 

"Больные дети – очень грустная история для всех нас. Но если мы будем хандрить, эти истории так и останутся грустными. Детям нужна энергия жизни, – комментирует проведение акции по сбору мелочи президент фонда "Линия Жизни" Фаина Захарова. – Поэтому мы действуем и стремимся привлечь как можно больше людей к участию".

Акция пройдет в субботу и воскресенье 17 и 18 мая с 12 часов до 16 часов в саду "Эрмитаж" по адресу Каретный ряд, д. 3.

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