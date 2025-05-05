Новый этап IT-образования: Хекслет и МГОК представляют революционную программу подготовки специалистов будущего

Новый этап IT-образования: Хекслет и МГОК представляют революционную программу подготовки специалистов будущего
Фото: Freepik
В Москве стартовала программа «X2 возможностей в IT» — совместный проект Хекслета и Открытого колледжа

IT-колледж Хекслет и Московский городской открытый колледж объединились, чтобы запустить в столице сетевую образовательную программу "X2 возможностей в IT". Новый формат обучения позволяет студентам получить два государственных диплома, развить практические навыки и начать карьеру в IT уже во время учебы.

Хекслет известен как колледж, где учат не абстрактной теории, а работе с реальными задачами. Программы создаются в партнерстве с работодателями, что позволяет студентам быть на одной волне с требованиями индустрии.

Что дает программа

Совместная программа предлагает студентам:

  • Два диплома: основной – от Открытого колледжа, и диплом профессиональной переподготовки от Хекслета с дополнительной IT-квалификацией.

  • Удвоенные карьерные шансы: расширенная база работодателей, больше стажировок, возможности для трудоустройства и поступления в вузы-партнеры.

  • Общее студенческое пространство: мероприятия, хакатоны, сообщества, доступные студентам обоих колледжей.

  • Надежную образовательную платформу: лицензии, аккредитации, опыт более 5000 выпускников и сильные преподавательские команды.

Специальности, на которые открыт набор

Студенты могут выбрать одно из направлений:

  • Информационные системы и программирование

  • Сетевое и системное администрирование

  • Информационная безопасность автоматизированных систем

  • Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта

  • Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности

  • Киберспорт

  • Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства

  • Дизайн

  • Реклама

Все программы аккредитованы. По окончании обучения выпускники получают диплом государственного образца и реальные навыки, с которыми можно уверенно выходить на рынок.

Стажировки и практика – с первого года

Обучение выстроено так, чтобы студенты не просто изучали дисциплины, а уже с первого курса решали задачи, аналогичные тем, с которыми сталкиваются в IT-компаниях. Каждый студент проходит не менее 2000 часов практики.

Колледж сотрудничает с более чем 100 работодателями по всей стране. Многие студенты проходят стажировки в московских компаниях и уже к третьему курсу получают предложения о трудоустройстве.

"С первого месяца мы работаем в команде, готовим проекты, обсуждаем с наставниками. Удивительно, насколько это похоже на работу в IT-компании", – говорит Артём К., студент направления "Сетевое и системное администрирование".

Гибкие условия поступления

Поступить можно без ЕГЭ и ОГЭ – только по аттестату. Принимаются выпускники 9-х и 11-х классов. Студенты получают отсрочку от армии, а обучение можно проходить очно или дистанционно. Переход между форматами также возможен в любой момент.

"Эта программа – результат нашей общей цели: сделать образование современным, честным и полезным. Мы хотим, чтобы у студентов была не просто теория, а настоящая подготовка к профессии", – говорит директор Хекслет Колледжа Антон Васильев.

"X2 возможностей в IT" – это не просто образовательная программа, а полноценный старт для тех, кто хочет уверенно войти в цифровую профессию. Современные технологии, живое сообщество, поддержка преподавателей и индустрии – все это доступно уже сейчас.

Грубая угроза Зеленского вызвала переполох в Британии

Лидер Незалежной не стесняется в выражениях

МИД Украины выставил ультиматум для проведения мирных переговоров

Украинская сторона настаивает на выполнение одного условия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей