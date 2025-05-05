Новый этап IT-образования: Хекслет и МГОК представляют революционную программу подготовки специалистов будущего

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IT-колледж Хекслет и Московский городской открытый колледж объединились, чтобы запустить в столице сетевую образовательную программу "X2 возможностей в IT". Новый формат обучения позволяет студентам получить два государственных диплома, развить практические навыки и начать карьеру в IT уже во время учебы.
Хекслет известен как колледж, где учат не абстрактной теории, а работе с реальными задачами. Программы создаются в партнерстве с работодателями, что позволяет студентам быть на одной волне с требованиями индустрии.
Что дает программа
Совместная программа предлагает студентам:
Два диплома: основной – от Открытого колледжа, и диплом профессиональной переподготовки от Хекслета с дополнительной IT-квалификацией.
Удвоенные карьерные шансы: расширенная база работодателей, больше стажировок, возможности для трудоустройства и поступления в вузы-партнеры.
Общее студенческое пространство: мероприятия, хакатоны, сообщества, доступные студентам обоих колледжей.
Надежную образовательную платформу: лицензии, аккредитации, опыт более 5000 выпускников и сильные преподавательские команды.
Специальности, на которые открыт набор
Студенты могут выбрать одно из направлений:
Информационные системы и программирование
Сетевое и системное администрирование
Информационная безопасность автоматизированных систем
Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта
Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности
Киберспорт
Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства
Дизайн
Реклама
Все программы аккредитованы. По окончании обучения выпускники получают диплом государственного образца и реальные навыки, с которыми можно уверенно выходить на рынок.
Стажировки и практика – с первого года
Обучение выстроено так, чтобы студенты не просто изучали дисциплины, а уже с первого курса решали задачи, аналогичные тем, с которыми сталкиваются в IT-компаниях. Каждый студент проходит не менее 2000 часов практики.
Колледж сотрудничает с более чем 100 работодателями по всей стране. Многие студенты проходят стажировки в московских компаниях и уже к третьему курсу получают предложения о трудоустройстве.
"С первого месяца мы работаем в команде, готовим проекты, обсуждаем с наставниками. Удивительно, насколько это похоже на работу в IT-компании", – говорит Артём К., студент направления "Сетевое и системное администрирование".
Гибкие условия поступления
Поступить можно без ЕГЭ и ОГЭ – только по аттестату. Принимаются выпускники 9-х и 11-х классов. Студенты получают отсрочку от армии, а обучение можно проходить очно или дистанционно. Переход между форматами также возможен в любой момент.
"Эта программа – результат нашей общей цели: сделать образование современным, честным и полезным. Мы хотим, чтобы у студентов была не просто теория, а настоящая подготовка к профессии", – говорит директор Хекслет Колледжа Антон Васильев.
"X2 возможностей в IT" – это не просто образовательная программа, а полноценный старт для тех, кто хочет уверенно войти в цифровую профессию. Современные технологии, живое сообщество, поддержка преподавателей и индустрии – все это доступно уже сейчас.
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