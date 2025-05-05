Новый этап IT-образования: Хекслет и МГОК представляют революционную программу подготовки специалистов будущего

В Москве стартовала программа «X2 возможностей в IT» — совместный проект Хекслета и Открытого колледжа

IT-колледж Хекслет и Московский городской открытый колледж объединились, чтобы запустить в столице сетевую образовательную программу "X2 возможностей в IT". Новый формат обучения позволяет студентам получить два государственных диплома, развить практические навыки и начать карьеру в IT уже во время учебы.

Хекслет известен как колледж, где учат не абстрактной теории, а работе с реальными задачами. Программы создаются в партнерстве с работодателями, что позволяет студентам быть на одной волне с требованиями индустрии.

Что дает программа

Совместная программа предлагает студентам:

Два диплома: основной – от Открытого колледжа, и диплом профессиональной переподготовки от Хекслета с дополнительной IT-квалификацией.

Удвоенные карьерные шансы: расширенная база работодателей, больше стажировок, возможности для трудоустройства и поступления в вузы-партнеры.

Общее студенческое пространство: мероприятия, хакатоны, сообщества, доступные студентам обоих колледжей.

Надежную образовательную платформу: лицензии, аккредитации, опыт более 5000 выпускников и сильные преподавательские команды.

Специальности, на которые открыт набор

Студенты могут выбрать одно из направлений:

Информационные системы и программирование

Сетевое и системное администрирование

Информационная безопасность автоматизированных систем

Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта

Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности

Киберспорт

Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства

Дизайн

Реклама

Все программы аккредитованы. По окончании обучения выпускники получают диплом государственного образца и реальные навыки, с которыми можно уверенно выходить на рынок.

Стажировки и практика – с первого года

Обучение выстроено так, чтобы студенты не просто изучали дисциплины, а уже с первого курса решали задачи, аналогичные тем, с которыми сталкиваются в IT-компаниях. Каждый студент проходит не менее 2000 часов практики.

Колледж сотрудничает с более чем 100 работодателями по всей стране. Многие студенты проходят стажировки в московских компаниях и уже к третьему курсу получают предложения о трудоустройстве.

"С первого месяца мы работаем в команде, готовим проекты, обсуждаем с наставниками. Удивительно, насколько это похоже на работу в IT-компании", – говорит Артём К., студент направления "Сетевое и системное администрирование".

Гибкие условия поступления

Поступить можно без ЕГЭ и ОГЭ – только по аттестату. Принимаются выпускники 9-х и 11-х классов. Студенты получают отсрочку от армии, а обучение можно проходить очно или дистанционно. Переход между форматами также возможен в любой момент.

"Эта программа – результат нашей общей цели: сделать образование современным, честным и полезным. Мы хотим, чтобы у студентов была не просто теория, а настоящая подготовка к профессии", – говорит директор Хекслет Колледжа Антон Васильев.

"X2 возможностей в IT" – это не просто образовательная программа, а полноценный старт для тех, кто хочет уверенно войти в цифровую профессию. Современные технологии, живое сообщество, поддержка преподавателей и индустрии – все это доступно уже сейчас.