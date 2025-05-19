В июне под Петрозаводском пройдет юбилейный фестиваль «Воздух Карелии»

В июне под Петрозаводском пройдет юбилейный фестиваль «Воздух Карелии»
Фото: пресс-служба

С 12 по 15 июня 2025 года на аэродроме "Пески" под Петрозаводском пройдет юбилейный семейный фестиваль "Воздух Карелии". В лайнапе – более 60 музыкальных коллективов и артистов, в числе которых "Алиса", "Ария", "Чиж & Co", Niletto, "Пилот", Jane Air, "Слот", "7Б", Игорь Растеряев, "Ундервуд", "Северный флот", "Три дня дождя", Нейромонах Феофан, Ансамбль Александрова и многие другие.​

Чтобы все звезды успели выступить, а зрители, которых ожидается не менее 30 тыс., – как следует проникнуться атмосферой, организаторы впервые в истории фестиваля решили продлить его с 3 до 4 дней.

"К юбилею, с учетом 80-летия Победы и совпадения дат фестиваля с Днем России мы подготовили особенную программу, добавив 4-й день", рассказывает организатор фестиваля Максим Мазуровский.

В рамках фестиваля также запланирована целая серия культурных и образовательных событий, встречи с музыкантами и представителями креативных индустрий.

"Воздух Карелии" – крупнейшее музыкальное событие на северо-Западе России и одно из самых заметных в стране. С 2005 года фестиваль проводился ежегодно, однако в 2016 году приостановил свою деятельность. В 2023 году был возрожден и с тех пор каждый год бьет рекорды посещаемости.

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