Кредитная карта в Курске

Кредитные карты давно стали привычным финансовым инструментом, который помогает справляться с неожиданными расходами, пользоваться беспроцентными периодами и накапливать бонусы. Подробнее в статье

Кредитные карты давно стали привычным финансовым инструментом, который помогает справляться с неожиданными расходами, пользоваться беспроцентными периодами и накапливать бонусы. Жителям Курска доступен широкий выбор кредитных карт с выгодными условиями. Наиболее популярные банки Курска кредитные карты выдают бесплатно, благодаря чему можно существенно сэкономить.

Как оформить кредитку

Оформление кредитной карты – процесс довольно простой. Большинство банков предлагают подать заявку как в офисе, так и онлайн. При этом решение по заявке часто принимается в течение нескольких минут. В случае одобрения можно либо сразу получить карту в офисе, либо заказать доставку на дом или в офис.

Например, в банке онлайн возможно оформить кредитку с беспроцентным периодом до 120 дней. Решение по заявке придёт в СМС, не потребуется никуда звонить или идти. Плюс в том, что для оформления не требуются и справки о доходе: достаточно указать свои паспортные данные и контактные номер телефона.

Как получить кредитную карту

Чтобы получить кредитную карту в Курске, достаточно соответствовать базовым требованиям банка:

возраст от 18 лет;

паспорт гражданина РФ;

постоянная регистрация в России (в любом регионе).

Положительная кредитная история повышает шансы на одобрение и лучшие условия по карте.

Процедура подачи заявки включает следующие этапы:

Выбор подходящей кредитной карты (можно выставить лимит от 10 тыс. до 1 млн рублей). Подача заявки – через сайт банка или в офисе банке. Получение одобрения. Выпуск и получение карты (в офисе или с курьером).

При оформлении карты обратите внимание не только на лимит, но и на длительность грейс-периода (беспроцентного периода), дополнительный кешбэк.

Условия кредитных карт

Условия по кредитным картам в банках Курска существенно различаются. Если говорить о кредитной карте, то параметры следующие:

Кредитный лимит – от 10 000 до 1 000 000 рублей, определяется с учётом дохода и кредитной истории.

Беспроцентный период – 120 дней, в течение которых можно пользоваться деньгами без процентов, если вернуть всю сумму вовремя.

Процентная ставка – до 49,8% годовых на остаток задолженности после окончания льготного периода.

Годовое обслуживание – 0 рублей за обслуживание и уведомления без дополнительных условий.

Кредитная карта – это хорошая возможность получить дополнительные выгоды при использовании. Благодаря большому количеству предложений жители Курска могут подобрать карту, подходящую под любые цели – от повседневных покупок до путешествий и онлайн-шопинга.