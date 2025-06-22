Фестиваль "Воздух Карелии" побил рекорд посещаемости

Юбилейный семейный фестиваль "Воздух Карелии" прошел с 12 по 15 июня 2025 года на аэродроме "Пески" в Петрозаводске. Грандиозный четырехдневный музыкальный марафон объединил более 45 000 человек всех возрастов и побил собственный рекорд посещаемости, за год увеличив показатель в 2 раза.

Свои хиты на фестивале исполнили 75 музыкальных коллективов и артистов, в числе которых "Ария", "Слот", "Пилот", "7Б", "Алиса", "Чиж и Кo", Jane Air, Джанго, Игорь Растеряев, "Ундервуд", "Северный флот", "Три дня дождя", "Бригадный подряд", "Йорш", "Горшенев", Нейромонах Феофан, "Кирпичи", "Гудтаймс", "Форт", Ансамбль им. А.В. Александрова, "Разные люди", Helvegen, "Юникум", "Кантеле", "Шекsпир", "Белые медведи", "Биртман", "Музыкальный рубеж", Noid, "Площадь Восстания", "Лабов’sky Jam", "Наконечный", "Плеяды" и многие другие.​ Специальным гостем фестиваля стал Niletto.

На сценах конкурса "Россия – это мы" и "Увлечённые делом" четыре дня выступали артисты со всей страны, в том числе победители одноименного конкурса из Мариуполя, Симферополя, а также городов северо-запада России – Санкт-Петербурга, Петрозаводска и др.

Важной частью празднования Дня России на фестивале стали торжественное награждение героев СВО при участии детей погибших героев, выступление Ансамбля им. А.В.Александрова и возложение цветов к мемориалу "Звезда памяти".

Важным мероприятием на фестивале стало награждение лауреатов всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце" – детей и подростков, своими героическими поступками – спасением жизней людей в чрезвычайных ситуациях – показывающих настоящий пример не только своим ровесникам, но и старшему поколению.

"В этом году мы сделали самый сложный, самый масштабный фестиваль за все 20 лет. Получилось масштабно, эмоционально, патриотично и при этом по-семейному", – подвел итоги продюсер фестиваля Максим Мазуровский.

Событие состоялось при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Республики Карелия.​