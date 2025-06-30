Виртуальный театр представляет премьеры новых эпизодов: «Бардо Тхёдол, или Бабушка, ты ведь умерла» и «Справедливая утопия мёртвых»

В рамках проекта "Виртуальный театр", который объединяет кино, театр и социальные сети, состоялись премьеры двух новых эпизодов. Первый эпизод, "Бардо Тхёдол, или Бабушка, ты ведь умерла", драматурга Ники Вельт, и второй – "Справедливая утопия мёртвых", написанный Андреем Вишневским.

Проект "Виртуальный театр" представляет собой инновационное направление в сценическом искусстве, сочетающее элементы кино, театра и современных технологий. Визуальная составляющая проекта может включать видеоарт, художественные инсталляции и работы, созданные с помощью нейросетей. Это позволяет создавать уникальные и захватывающие театральные постановки, доступные для зрителей по всему миру.

Создатели проекта, известные драматурги Елена Исаева и Ольга Михайлова, подчеркивают, что виртуальный театр открывает безграничные возможности для творческой фантазии режиссеров и художников. Благодаря современным технологиям, искусство становится доступным даже в самых удаленных уголках страны.

Премьера "Бардо Тхёдол, или Бабушка, ты ведь умерла"

Ключевым элементом каждого эпизода проекта "Виртуальный театр" является выбор актуальной пьесы современного драматурга. Для премьеры была выбрана пьеса Ники Вельт "Бардо Тхёдол, или Бабушка, ты ведь умерла". Режиссеры Дарья Белая и Алексей Михайлов представили зрителям свое уникальное видение сюрреалистичного сюжета, где обычная московская семья сталкивается с неожиданным явлением: их бабушка, недавно скончавшаяся, оказывается на кухне.

"Хотел бы начать с того, что я не знаю ни одного человека, прочитавшего пьесу и оставшегося к ней равнодушным. Это история семьи, которая проходит через непростые события. Как говорит сама Ника: под звон выпадающих из шкафов скелетов. В пьесе есть и любовь, и чуткость, и проживание ухода близкого человека. Но есть и фирменная авторская легкость и ирония, и даже тибетская книга мертвых. Другое дело, что театр и киноизображение – почти не сочетаемые, а во многом противоположные виды искусства. Но на то это и Экспериментальный видео-театр, чтобы пробовать сочетать несочетаемое!", – говорит режиссер Алексей Михайлов.

Премьера "Справедливая утопия мёртвых"

Премьера эпизода "Справедливая утопия мёртвых" Андрея Вишневского состоялась 23 июня 2025 года. Режиссер Игорь Макаров отметил, что творчество Андрея Вишневского и антиутопии всегда вызывали у него интерес. Виртуальный театр позволил раскрыть новые смыслы в пьесе, рассматривая тему утопии через призму современных технологий.

"Мир мёртвых" в цифровом пространстве, создаваемый с помощью нейросетей и искусственного интеллекта, вызывает восхищение и тревогу. Режиссер подчеркнул, что грань между живым и мёртвым может окончательно стереться в будущем, и это открывает новые горизонты для размышлений о человеческой природе и будущем общества.

В течение года зрители увидели шесть постановок в оригинальных видеоформатах – видео-арт, дополненная реальность, кукольный театр на экране и т.д. Такой формат позволяет не только режиссерам попробовать себя в новых предлагаемых обстоятельствах, но и зрителям самых удаленных регионов нашей страны – увидеть подлинную современную драматургию. Выпуски проекта уже посмотрело более 50 тысяч человек.

Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и ГИТИСа.