Открытие скульптурной композиции "Граф Орлов" в честь 255-летия победы русского флота в Чесменском сражении

Открытие скульптурной композиции "Граф Орлов" в честь 255-летия победы русского флота в Чесменском сражении
Фото: Парк-отель «Орловский»

6 июля на территории парк-отеля "Орловский" состоится торжественное открытие масштабной скульптурной композиции "Граф Орлов". Мероприятие приурочено к 255-летию победы русского флота в Чесменском сражении – одному из самых знаковых событий в истории ВМФ России.

В центре нового фонтана будет расположена фигура легендарного флотоводца – графа Алексея Орлова, под командованием которого в 1770 году российская эскадра одержала блестящую победу в сражении у берегов Чесменской бухты. Вокруг него – девять детализированных моделей кораблей (четыре русских и пять турецких судов), словно застигнутых в момент боя. Перед гостями мероприятия раскроется художественно воссозданная сцена морского сражения, воплощенная с инженерной точностью и артистическим замыслом.

Погружение в атмосферу XVIII века начнется еще до старта церемонии. Вокруг фонтана будут прогуливаться актеры в исторических костюмах: офицерские мундиры, пышные платья, форма морских офицеров создадут антураж ушедшей эпохи. Также гостей ожидает живая музыка, тематические фотозоны и фуршет под открытым небом.

Фото: Парк-отель

Еще один акцент программы – выступление историка из города Видное, который расскажет о значении Чесменской битвы, о роли графа Орлова в российской истории. Место воздвижения скульптуры выбрано не случайно: парк-отель расположен на исторической земле, принадлежавшей Екатерине II и самому графу Орлову. Сегодня здесь воссозданы элементы русской культурной истории: музеи крестьянского быта, купеческие дома, копии храма Сергия Радонежского и скульптурные образы русских святых. 

Дата проведения: 6 июля 2025 года 

Место: Парк-отель "Орловский", д. Орлово, Орловский пр., д.12

Время сбора гостей: с 16:00 по МСК

Организатор: Парк-отель "Орловский"

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