Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
6 июля на территории парк-отеля "Орловский" состоится торжественное открытие масштабной скульптурной композиции "Граф Орлов". Мероприятие приурочено к 255-летию победы русского флота в Чесменском сражении – одному из самых знаковых событий в истории ВМФ России.
В центре нового фонтана будет расположена фигура легендарного флотоводца – графа Алексея Орлова, под командованием которого в 1770 году российская эскадра одержала блестящую победу в сражении у берегов Чесменской бухты. Вокруг него – девять детализированных моделей кораблей (четыре русских и пять турецких судов), словно застигнутых в момент боя. Перед гостями мероприятия раскроется художественно воссозданная сцена морского сражения, воплощенная с инженерной точностью и артистическим замыслом.
Погружение в атмосферу XVIII века начнется еще до старта церемонии. Вокруг фонтана будут прогуливаться актеры в исторических костюмах: офицерские мундиры, пышные платья, форма морских офицеров создадут антураж ушедшей эпохи. Также гостей ожидает живая музыка, тематические фотозоны и фуршет под открытым небом.
Еще один акцент программы – выступление историка из города Видное, который расскажет о значении Чесменской битвы, о роли графа Орлова в российской истории. Место воздвижения скульптуры выбрано не случайно: парк-отель расположен на исторической земле, принадлежавшей Екатерине II и самому графу Орлову. Сегодня здесь воссозданы элементы русской культурной истории: музеи крестьянского быта, купеческие дома, копии храма Сергия Радонежского и скульптурные образы русских святых.
Дата проведения: 6 июля 2025 года
Место: Парк-отель "Орловский", д. Орлово, Орловский пр., д.12
Время сбора гостей: с 16:00 по МСК
Организатор: Парк-отель "Орловский"
Ситуация близка к точке невозврата
Люди в бешенстве от слов евродипломата