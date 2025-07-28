"Ригла" преодолела рубеж в 6000 аптек: амбициозные планы на будущее и укрепление позиций на рынке

Успех компании объясняется несколькими факторами

Совсем недавно случилось значимое событие для популярной аптечной сети "Ригла". Бренд объявил о достижении нового рекорда – количество аптек превысило 6000 пунктов по всей стране. Расширение сети демонстрирует устойчивый рост компании и ее амбициозные планы на будущее. Достижение этого рубежа стало результатом целенаправленной стратегии развития, включающей открытие новых аптек в различных регионах России, активное внедрение онлайн-платформы и инновационных технологий в сфере фармацевтической розницы.

Успех компании объясняется несколькими факторами. Во-первых, бренд постоянно работает над расширением ассортимента, предлагая широкий выбор лекарственных препаратов, медицинских изделий и товаров для здоровья. Представлены как широко известные бренды, так и более узкоспециализированные продукты, удовлетворяющие потребности различных групп населения. Особое внимание уделяется качеству предлагаемой продукции и строгому контролю соблюдения всех необходимых стандартов.

Во-вторых, "Ригла" активно внедряет инновационные технологии, улучшая качество обслуживания клиентов. Развитая онлайн-платформа позволяет заказывать лекарства и другие товары с доставкой на дом, что особенно актуально для людей с ограниченными возможностями передвижения или занятых граждан. Система онлайн-бронирования позволяет клиентам зарезервировать нужные препараты заранее, избегая очередей в аптеках. Компания активно использует цифровые инструменты для анализа данных о покупательском спросе, что дает возможность оптимизировать ассортимент и улучшать логистику.

В-третьих, "Ригла" уделяет большое внимание развитию своего персонала. Компания активно инвестирует в обучение, обеспечивая высокую квалификацию фармацевтов и провизоров. Дружелюбный и профессиональный персонал играет важную роль в формировании имиджа компании и укреплении лояльности клиентов. Обученные специалисты готовы проконсультировать покупателей по вопросам выбора лекарственных препаратов и дать рекомендации по их применению.

Достигнув рубежа в 6000 аптек, "Ригла" не останавливается. Компания планирует продолжать расширение сети, уделяя особое внимание развитию в регионах с недостаточной обеспеченностью аптеками. Планируются дальнейшие инвестиции в развитие онлайн-платформы и внедрение новых технологий, которые позволят улучшить качество обслуживания и расширить ассортимент предлагаемых товаров и услуг. Аптека стремится закрепить свои позиции как лидера на рынке фармацевтической розницы в России, предлагая клиентам высококачественный сервис и широкий ассортимент товаров.